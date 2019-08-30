Самолеты с украинцами для обмена еще не вылетали, - адвокат

Самолеты с украинскими военнопленными и политзаключенными, которых готовят к обмену, еще не вылетели из России.

Об этом заявил Валентин Рыбин - адвокат нескольких россиян, находящихся в Украине и которых готовят к обмену, пишет Громадське.

Он заявил, что часть участников обмена находится в пункте сбора, а другая часть - в местах предварительного заключения.

"На сегодня, к 9:00, я в Полтаве, никто никуда не летит. Все граждане Российской Федерации, а также граждане Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся кто в пункте сбора, а кто в местах предварительного заключения, или отбывания наказания ", - сказал Рыбин.

Как сообщали Українські Новини, в аэропорту "Киев" приземлился военный самолет.

По данным СМИ, освобожденных политзаключенных сразу повезут в больницу, встречи в аэропорту не будет.

А в то время, как СМИ сообщили, что освобожденные украинцы уже прилетели в Киев, Офис Президента отрицает, что процесс освобождения удерживаемых лиц завершился.

В то же время, РосСМИ сообщили, что 30 августа пленных украинских моряков, которые должны вернуться в Киев, вывезли из СИЗО "Лефортово" в Москве.