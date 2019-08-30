Освобожденных политзаключенных сразу повезут в больницу, встречи в аэропорту не будет, - СМИ

Официальной встречи пленных украинских моряков и политзаключенных, которые должны прибыть сегодня, 30 августа, в Киев, не будет, поскольку их сразу отвезут в больницу. Об этом Крым.Реалии сообщил источник в командовании Вооруженных сил Украины.

Также родные моряков ранее сообщали, что 30 августа не будет встречи политзаключенных в аэропорту.

Отмечается, что других подтверждений этой информации пока нет.

Как сообщали Українські Новини, родные одного украинских моряков рассказали, что они уже прибыли в Киев.

Тем временем режиссер Олег Сенцов и другие удерживаемые Россией политзаключенные, в частности моряки, освобождены ночью, 30 августа, в результате обмена заключенными между Украиной и РФ, который анонсировался еще вечером.

Также накануне мать Олега Сенцова сообщила, что впервые за долгое время сын не позвонил, хотя раньше всегда связывался раз на месяц 28 числа.