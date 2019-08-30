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30 августа 2019, пятница, 12:00 212
Политика 2019-08-30T12:00:37+03:00
Українські Новини
Обмен заключенными между Украиной и Россией перенесли, – СМИ

Обмен заключенными между Украиной и Россией перенесли, – СМИ

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией откладывается до следующей недели.

Об этом "Радіо Свобода" сообщили 30 августа источники в украинских правоохранительных органах, комментируя сообщения чиновников, передаваемые в средствах информации.

О том, что обмен может состояться на следующей неделе, сообщил ранее адвокат нескольких российских граждан Валентин Рыбин. Он указал, что его подзащитные все еще находятся в СИЗО в Украине. Возможной датой обмена Рыбин назвал вторник, 3 сентября.

Как сообщали Українські Новини, в аэропорту "Киев" приземлился военный самолет, в котором теоретически могбли бы находиться украинские пленные. Однако адвокат Рыбин заявил, что самолеты с пленными еще не вылетели. 

По данным СМИ, освобожденных политзаключенных сразу повезут в больницу, встречи в аэропорту не будет.

А в то время, как СМИ сообщили, что освобожденные украинцы уже прилетели в Киев, Офис Президента отрицает, что процесс освобождения удерживаемых лиц завершился. 

В то же время, РосСМИ сообщили, что 30 августа пленных украинских моряков, которые должны вернуться в Киев, вывезли из СИЗО "Лефортово" в Москве.

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