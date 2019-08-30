Офис Президента назвал дезинформацией сообщения о завершении обмена пленными

В то время, как уже СМИ сообщили, что освобожденные украинцы уже прилетели в Киев, Офис Президента отрицает, что процесс освобождения удерживаемых лиц завершился.\r\nОб этом говорится в сообщении Офиса в Telegram, передают Українські Новини.\r\n"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - сказано в нем.\r\nОфис назвал сообщения о завершении обмена дезинформацией, направленной на игру с эмоциями общества.\r\n"Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества", - говорится в сообщении.\r\nОфис Президента обещает официально сообщить, когда взаимное освобождение завершится.\r\nРанее в СМИ появилась информация о том, что состоялся обмен пленными и украинский режиссер Олег Сенцов и другие украинские пленные летят в Украину.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, режиссер Олег Сенцов и другие удерживаемые Россией политзаключенные, в частности моряки, освобождены ночью, 30 августа, в результате обмена заключенными между Украиной и РФ, который анонсировался еще вечером.\r\nТакже накануне мать Олега Сенцова сообщила, что впервые за долгое время сын не позвонил, хотя раньше всегда связывался раз на месяц 28 числа.\r\nА адвокат осужденных россиян Валентин Рыбин заявлял, что обмен пленными переносится на другую дату.