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30 августа 2019, пятница, 08:52 328
Политика 2019-08-30T08:53:46+03:00
Українські Новини
Офис Президента назвал дезинформацией сообщения о завершении обмена пленными

Офис Президента назвал дезинформацией сообщения о завершении обмена пленными

пленные моряки. Фото:
пленные моряки. Фото: "Громадське"

В то время, как уже СМИ сообщили, что освобожденные украинцы уже прилетели в Киев, Офис Президента отрицает, что процесс освобождения удерживаемых лиц завершился.

Об этом говорится в сообщении Офиса в Telegram, передают Українські Новини.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - сказано в нем.

Офис назвал сообщения о завершении обмена дезинформацией, направленной на игру с эмоциями общества.

"Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества", - говорится в сообщении.

Офис Президента обещает официально сообщить, когда взаимное освобождение завершится.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что состоялся обмен пленными и украинский режиссер Олег Сенцов и другие украинские пленные летят в Украину.

Как сообщали Українські Новини, режиссер Олег Сенцов и другие удерживаемые Россией политзаключенные, в частности моряки, освобождены ночью, 30 августа, в результате обмена заключенными между Украиной и РФ, который анонсировался еще вечером.

Также накануне мать Олега Сенцова сообщила, что впервые за долгое время сын не позвонил, хотя раньше всегда связывался раз на месяц 28 числа.

А адвокат осужденных россиян Валентин Рыбин заявлял, что обмен пленными переносится на другую дату.

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