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30 августа 2019, пятница, 09:45 140
Общество 2019-08-30T09:54:51+03:00
Українські Новини
Украинских моряков вывезли из московского СИЗО, - росСМИ

Украинских моряков вывезли из московского СИЗО, - росСМИ

Сегодня, 30 августа, пленных украинских моряков, которые должны вернуться в Киев, вывезли из СИЗО "Лефортово" в Москве. Об этом "МБХ медиа" рассказал адвокат Николая Карпюка Илья Новиков.

"Я не участвовал в жеребьевке на посещение Карпюка, поскольку, по моим данным, моего подзащитного уже увезли. И там такая ситуация общая по всем арестованным", — сказал адвокат. 

Также Новинов является адвокатом командира малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск" Романа Мокряка.

Отмечается, что в изоляторе "Лефортово" есть только 6 кабинетов для встреч с подзащитными, поэтому каждое утро проходит жеребьевка между адвокатами.

По данным источника "Интерфакса", обмен пленными еще не начался. Планируется приступить к обмену, когда будут оформлены необходимые документы.

Как сообщали Українські Новини, по данным СМИ, освобожденных политзаключенных сразу повезут в больницу, встречи в аэропорту не будет.

А в то время, как СМИ сообщили, что освобожденные украинцы уже прилетели в Киев, Офис Президента отрицает, что процесс освобождения удерживаемых лиц завершился.

Больше новостей о: обмен пленными украинские моряки Украинские пленные

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