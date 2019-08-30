Освобожденные украинцы уже прилетели в Киев, - родные

Сегодня, 30 августа, в Киев доставили украинских моряков, удерживаемых ранее Россией, в рамках украинско-российского обмена. Об этом сообщили родные одного из моряков, пишут Крым.Реалии.\r\nТак, по информации родных моряков, родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.\r\n"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", – рассказал собеседник, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".\r\nОднако отмечается, что подтверждения данной информации из других источников нет.\r\nКак сообщали Українські Новини, режиссер Олег Сенцов и другие удерживаемые Россией политзаключенные, в частности моряки, освобождены ночью, 30 августа, в результате обмена заключенными между Украиной и РФ, который анонсировался еще вечером.\r\nТакже накануне мать Олега Сенцова сообщила, что впервые за долгое время сын не позвонил, хотя раньше всегда связывался раз на месяц 28 числа.\r\nА адвокат осужденных россиян Валентин Рыбин заявлял, что обмен пленными переносится на другую дату.