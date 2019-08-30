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30 августа 2019, пятница, 08:00 884
Общество 2019-08-30T08:06:11+03:00
Українські Новини
Освобожденные украинцы уже прилетели в Киев, - родные

Освобожденные украинцы уже прилетели в Киев, - родные

Пленные украинские моряки. Скриншот видео Роман Цимбалюк/facebook
Пленные украинские моряки. Скриншот видео Роман Цимбалюк/facebook

Сегодня, 30 августа, в Киев доставили украинских моряков, удерживаемых ранее Россией, в рамках украинско-российского обмена. Об этом сообщили родные одного из моряков, пишут Крым.Реалии.

Так, по информации родных моряков, родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.

"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", – рассказал собеседник, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".

Однако отмечается, что подтверждения данной информации из других источников нет.

Как сообщали Українські Новини, режиссер Олег Сенцов и другие удерживаемые Россией политзаключенные, в частности моряки, освобождены ночью, 30 августа, в результате обмена заключенными между Украиной и РФ, который анонсировался еще вечером.

Также накануне мать Олега Сенцова сообщила, что впервые за долгое время сын не позвонил, хотя раньше всегда связывался раз на месяц 28 числа.

А адвокат осужденных россиян Валентин Рыбин заявлял, что обмен пленными переносится на другую дату.

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