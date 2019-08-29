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29 августа 2019, четверг, 10:26 157
Верховная Рада и партии 2019-08-29T10:46:48+03:00
Українські Новини
На первое заседание Рады не пустили журналистов и отключили им звук

На первое заседание Рады не пустили журналистов и отключили им звук

Журналистов не пустили в сессионный зал
Журналистов не пустили в сессионный зал

Сегодня, 29 августа, проходит первое заседание Рады 9 созыва. Многих журналистов не пускают в ложе прессы, сообщает корреспондент Українських Новин.

На сайте ВРУ говорится: "Ложа прессы на балконе сессионного зала резервируется для телеоператоров и фотографов. Журналисты будут работать в кулуарах третьего этажа".

Журналисты наблюдают за заседанием по трансляции. Но звук пока не работает.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Парубий открыл торжественное заседание Рады с участием Зеленского и 4 экс-президентов. 

Ранее ЦИК завершил регистрацию депутатов Рады.

Также стало известно, что первое заседание новоизбранного парламента пройдет 29 августа и может затянуться до утра.

Избранные депутаты Рады 9-го созыва протестировали систему голосования "Рада-3" в парламенте без сенсорной кнопки.

Новая Рада в первый день работы хочет рассмотреть законы о снятии неприкосновенности и сокращении количества депутатов.

Кроме того, партия "Слуга народа" назвала комитеты, которые планировала сократить. 




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