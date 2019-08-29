На первое заседание Рады не пустили журналистов и отключили им звук

Сегодня, 29 августа, проходит первое заседание Рады 9 созыва. Многих журналистов не пускают в ложе прессы, сообщает корреспондент Українських Новин.\r\nНа сайте ВРУ говорится: "Ложа прессы на балконе сессионного зала резервируется для телеоператоров и фотографов. Журналисты будут работать в кулуарах третьего этажа".Журналисты наблюдают за заседанием по трансляции. Но звук пока не работает.\r\n\r\n\r\n\r\nУкраїнські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.Парубий открыл торжественное заседание Рады с участием Зеленского и 4 экс-президентов. Ранее ЦИК завершил регистрацию депутатов Рады.\r\nТакже стало известно, что первое заседание новоизбранного парламента пройдет 29 августа и может затянуться до утра.Избранные депутаты Рады 9-го созыва протестировали систему голосования "Рада-3" в парламенте без сенсорной кнопки.Новая Рада в первый день работы хочет рассмотреть законы о снятии неприкосновенности и сокращении количества депутатов.\r\nКроме того, партия "Слуга народа" назвала комитеты, которые планировала сократить. \r\n