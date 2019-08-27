Суд в октябре рассмотрит апелляцию Генпрокуратуры на отказ арестовать имущество Ющенко

Киевский апелляционный суд в октябре рассмотрит апелляционную жалобу Генеральной прокуратуры на решение Печерского суда Киева, который отказался арестовать имущество бывшего президента Виктора Ющенко.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.\r\n"Апелляция в октябре", - сказал он.\r\nДаты прокурор не уточнил.\r\nГПУ настаивает на том, чтобы на имущество Ющенко был наложен арест.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в июле Печерский районный суд Киева отказался наложить арест на имущество Ющенко.\r\nГенеральная прокуратура сообщила Ющенко о подозрении в растрате 540 млн гривен и пособничестве бывшему Президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье" (Киевская область).Депутат Лещенко заявил, что ГПУ выдвинула подозрение Ющенко из-за "Межигорья".\r\nТем временем Ющенко не захотел свидетельствовать а деле "Межигорья".Также Ющенко отрицает пособничество в завладении Януковичем "Межигорьем".\r\nРанее суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства.