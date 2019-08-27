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27 августа 2019, вторник, 10:47 53
Судебная власть 2019-08-27T10:48:30+03:00
Українські Новини
Суд в октябре рассмотрит апелляцию Генпрокуратуры на отказ арестовать имущество Ющенко

Суд в октябре рассмотрит апелляцию Генпрокуратуры на отказ арестовать имущество Ющенко

Виктор Ющенко
Виктор Ющенко

Киевский апелляционный суд в октябре рассмотрит апелляционную жалобу Генеральной прокуратуры на решение Печерского суда Киева, который отказался арестовать имущество бывшего президента Виктора Ющенко.

Об этом Українським Новинам сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Апелляция в октябре", - сказал он.

Даты прокурор не уточнил.

ГПУ настаивает на том, чтобы на имущество Ющенко был наложен арест.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Печерский районный суд Киева отказался наложить арест на имущество Ющенко.

Генеральная прокуратура сообщила Ющенко о подозрении в растрате 540 млн гривен и пособничестве бывшему Президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье" (Киевская область).


Депутат Лещенко заявил, что ГПУ выдвинула подозрение Ющенко из-за "Межигорья".

Тем временем Ющенко не захотел свидетельствовать а деле "Межигорья".

Также Ющенко отрицает пособничество в завладении Януковичем "Межигорьем".

Ранее суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства.


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