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06 июня 2019, четверг, 11:12 68
Судебная власть 2019-06-06T12:00:07+03:00
Українські Новини
ГПУ лично сообщила Ющенко о подозрении в пособничестве Януковичу за владение "Межигорья"

ГПУ лично сообщила Ющенко о подозрении в пособничестве Януковичу за владение "Межигорья"

Виктор Ющенко. Фото: Украинская правда
Виктор Ющенко. Фото: Украинская правда

Генеральная прокуратура сообщила бывшему президенту Виктору Ющенко о подозрении в растрате 540 млн гривен и пособничестве бывшему Президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье".

Об этом Українським Новинам сообщили в Генпрокуратуре.

О подозрении Ющенко сообщили как по почте, так и лично.

Ющенко подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом - комплексом зданий и сооружений урочища "Межгорье" и домом в селе Новые Петровцы, а также земельными участками, на которых он расположен.

Экспертиза установила убыток от этой аферы на сумму 540 млн гривен.

Ему инкриминируется преступление по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Лещенко заявил, что ГПУ выдвинула подозрение Ющенко из-за "Межигорья".

Тем временем Ющенко не захотел свидетельствовать а деле "Межигорья".

Ранее суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства.

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