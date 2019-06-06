ГПУ лично сообщила Ющенко о подозрении в пособничестве Януковичу за владение "Межигорья"

Генеральная прокуратура сообщила бывшему президенту Виктору Ющенко о подозрении в растрате 540 млн гривен и пособничестве бывшему Президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье".\r\nОб этом Українським Новинам сообщили в Генпрокуратуре.\r\nО подозрении Ющенко сообщили как по почте, так и лично.\r\nЮщенко подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом - комплексом зданий и сооружений урочища "Межгорье" и домом в селе Новые Петровцы, а также земельными участками, на которых он расположен.\r\nЭкспертиза установила убыток от этой аферы на сумму 540 млн гривен.\r\nЕму инкриминируется преступление по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, депутат Лещенко заявил, что ГПУ выдвинула подозрение Ющенко из-за "Межигорья".\r\nТем временем Ющенко не захотел свидетельствовать а деле "Межигорья".\r\nРанее суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства.