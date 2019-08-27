Суд у жовтні розгляне апеляцію на відмову Генпрокуратури заарештувати майно Ющенка

Київський апеляційний суд у жовтні розгляне апеляційну скаргу Генеральної прокуратури на рішення Печерського суду Києва, який відмовився заарештувати майно колишнього президента Віктора Ющенка.\r\nПро це Українським Новинам повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.\r\n"Апеляція в жовтні", - сказав він.\r\nДати прокурор не уточнив.\r\nГПУ наполягає на тому, щоб на майно Ющенка був накладений арешт.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у липні Печерський районний суд Києва відмовився накласти арешт на майно Ющенка.\r\nГенеральна прокуратура повідомила Ющенку про підозру у розтраті 540 млн гривень і пособництві колишньому Президенту Віктору Януковичу у заволодінні резиденцією "Межигір'я" (Київська область). Депутат Лещенко заявив, що ГПУ висунула підозру Ющенку через"Межигір'я".\r\nТим часом Ющенко не захотів свідчити в справі "Межигір'я".Також Ющенко заперечує пособництво у заволодінні Януковичем "Межигір'ям".\r\nРаніше суд поставив крапку у звинуваченнях Ющенка у зловживанні владою під час президентства.