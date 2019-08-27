Суд у жовтні розгляне апеляцію на відмову Генпрокуратури заарештувати майно Ющенка

Київський апеляційний суд у жовтні розгляне апеляційну скаргу Генеральної прокуратури на рішення Печерського суду Києва, який відмовився заарештувати майно колишнього президента Віктора Ющенка.

Про це Українським Новинам повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"Апеляція в жовтні", - сказав він.

Дати прокурор не уточнив.

ГПУ наполягає на тому, щоб на майно Ющенка був накладений арешт.

Як повідомляли "Українські Новини", у липні Печерський районний суд Києва відмовився накласти арешт на майно Ющенка.

Генеральна прокуратура повідомила Ющенку про підозру у розтраті 540 млн гривень і пособництві колишньому Президенту Віктору Януковичу у заволодінні резиденцією "Межигір'я" (Київська область).



Депутат Лещенко заявив, що ГПУ висунула підозру Ющенку через"Межигір'я".

Тим часом Ющенко не захотів свідчити в справі "Межигір'я".



Також Ющенко заперечує пособництво у заволодінні Януковичем "Межигір'ям".

Раніше суд поставив крапку у звинуваченнях Ющенка у зловживанні владою під час президентства.