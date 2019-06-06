ГПУ выдвинула подозрение Ющенко из-за "Межигорья", - Лещенко

Экс-президенту Виктору Ющенко выдвинули подозрение в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Об этом написал депутат Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

"Сенсационная новость. Экс-президенту Ющенко выдвинуто подозрение по статье 191 часть 5 Уголовного кодекса. Подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году", - написал Лещенко.

Так, по словам Лещенко, Ющенко действительно в сговоре с Януковичем целенаправленно перевел "Межигорье" из ДУС в сферу ведения Кабмина.

Лещенко подчеркнул, что Ющенко действительно в сговоре с Януковичем целенаправленно перевел "Межигорье" из ДУС в сферу ведения Кабмина, который в свою очередь передал "Межигорье" в устав госпредприятия "Надра Украины", а то - вывело резиденцию из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.

Как сообщали Українські Новини, суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства.

Ранее Зеленский рассказал как напился с Януковичем в Межигорье и отказался от $100 млн.