Суд отказался арестовать имущество Ющенко

Печерский районный суд Киева отказался наложить арест на имущество бывшего Президента Виктора Ющенко, о чем ходатайствовала Генеральная прокуратура.

Об этом Українським Новинам сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

"Судья Пидпалый отказал в аресте", - сообщил он.

По его словам, данное решение было принято 9 июля.

Он также сообщил, что суд вынес резолютивную часть решения и понять мотивы отказа невозможно, пока не будет оглашена мотивировочная часть.

При этом, когда суд огласит мотивировочную часть, неизвестно.

Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура просит суд наложить арест на имущество Ющенко, в частности на его недвижимость.

А Ющенко отрицает пособничество в завладении Януковичем "Межигорьем".

Ранее ГПУ лично сообщила Ющенко о подозрении в пособничестве Януковичу за владение "Межигорья".