Суд отказался арестовать имущество Ющенко

Печерский районный суд Киева отказался наложить арест на имущество бывшего Президента Виктора Ющенко, о чем ходатайствовала Генеральная прокуратура.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.\r\n"Судья Пидпалый отказал в аресте", - сообщил он.\r\nПо его словам, данное решение было принято 9 июля.\r\nОн также сообщил, что суд вынес резолютивную часть решения и понять мотивы отказа невозможно, пока не будет оглашена мотивировочная часть.\r\nПри этом, когда суд огласит мотивировочную часть, неизвестно.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура просит суд наложить арест на имущество Ющенко, в частности на его недвижимость.\r\nА Ющенко отрицает пособничество в завладении Януковичем "Межигорьем".\r\nРанее ГПУ лично сообщила Ющенко о подозрении в пособничестве Януковичу за владение "Межигорья".