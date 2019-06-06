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06 червня 2019, четвер, 11:15 14
Судова влада 2019-06-06T11:42:57+03:00
Українські Новини
Ющенко відмовився давати свідчення ГПУ у справі "Межигір'я"

Ющенко відмовився давати свідчення ГПУ у справі "Межигір'я"

Віктор Ющенко. Фото: zn.ua
Віктор Ющенко. Фото: zn.ua

Колишній Президент Віктор Ющенко відмовився давати свідчення Генеральній прокуратурі у справі про розтрату 540 млн гривень і пособництві екс-Президенту Віктору Януковичу у заволодінні комплексом будинків і споруд урочища "Межигір'я" (Київська область).

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Генпрокуратурі.

"Він скористався своїм правом і відмовився давати свідчення", - повідомив співрозмовник.

За його словами, Ющенко з'явився в ГПУ за викликом слідства, де йому особисто вручили підозру про причетність до розтрати 540 млн гривень і пособництві Януковичу в заволодінні "Межигір'ям".

Відповідати на якісь питання під час допиту Ющенко відмовився.

Як повідомляли Українські Новини, ГПУ підтвердила повідомлення про підозру Ющенку у справі "Межигір'я".

Раніше суд поставив крапку у звинуваченнях Ющенка у зловживанні владою під час президентства.

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