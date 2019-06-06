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06 июня 2019, четверг, 14:00 227
Политика 2019-06-06T14:05:21+03:00
Українські Новини
Ющенко отрицает пособничество в завладении Януковичем "Межигорьем"

Ющенко отрицает пособничество в завладении Януковичем "Межигорьем"

Виктор Ющенко. Фото: .facebook.com/ Виктор Ющенко
Виктор Ющенко. Фото: .facebook.com/ Виктор Ющенко

Бывший Президент Виктор Ющенко (2005-2010) отрицает пособничество бывшему Президенту Виктору Януковичу (2010-2014) в завладении резиденцией "Межигорье".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини.

"Не вижу повода прятаться или притворяться больным, как это стало модным. Всевозможные обвинения отвергаю, потому что не вижу ни оснований, ни доказательств. В суде я это бесспорно докажу!", - написал он.

Ющенко подтвердил, что 4 июня по вызову прибыл к следователю Генеральной прокуратуры, где ему сообщили о подозрении.

Ющенко видит в попытке его обвинить политический подтекст.

"Общество видит, как постепенно снята ответственность практически со всех фигурантов громких дел о сепаратизме, государственной измене и убийствах на Майдане. Поэтому приходится искать новые громкие дела, имитировать бурную деятельность", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, ГПУ лично сообщила Ющенко о подозрении в пособничестве Януковичу за владение "Межигорья".

Депутат Лещенко заявил, что ГПУ выдвинула подозрение Ющенко из-за "Межигорья".

Тем временем Ющенко не захотел свидетельствовать а деле "Межигорья".

Ранее суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства.

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