"Крещатик" будет работать в День независимости без ограничений

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" решило не закрывать станцию "Крещатик" на время празднования Дня независимости 24 августа, как планировало.\r\nОб этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.\r\nВ указанный период станция "Майдан Незалежности" будет работать только для пересадки с линии на линию.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее Киевский метрополитен решил закрыть вход и выход на станциях "Майдан Незалежности" и "Крещатик" на улицу Институтскую и Аллею Небесной сотни из-за празднования Дня независимости 24 августа.\r\nКак и сообщалось, 24 августа КГГА ограничит движение транспорта в ряде районов столицы.\r\nТем временем на День независимости в Киеве пройдут соревнования на ретро-автомобилях, парусная регата и забег в вышиванках.\r\nА центральным событием празднования будет "Шествие достоинства", режиссерами которого стали Алан Бадоев и Елена Коляденко.\r\nШествие утверждено Офисом Президента. Кроме того пройдет альтернативный "Марш защитников Украины", который начнется в 11:00.