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23 августа 2019, пятница, 14:44 74
Общество 2019-08-23T17:45:03+03:00
Українські Новини
"Крещатик" будет работать в День независимости без ограничений

"Крещатик" будет работать в День независимости без ограничений

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" решило не закрывать станцию "Крещатик" на время празднования Дня независимости 24 августа, как планировало.

Об этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.

В указанный период станция "Майдан Незалежности" будет работать только для пересадки с линии на линию.

Как сообщали Українські Новини, ранее Киевский метрополитен решил закрыть вход и выход на станциях "Майдан Незалежности" и "Крещатик" на улицу Институтскую и Аллею Небесной сотни из-за празднования Дня независимости 24 августа.

Как и сообщалось, 24 августа КГГА ограничит движение транспорта в ряде районов столицы.

Тем временем на День независимости в Киеве пройдут соревнования на ретро-автомобилях, парусная регата и забег в вышиванках.

А центральным событием празднования будет "Шествие достоинства", режиссерами которого стали Алан Бадоев и Елена Коляденко.

Шествие утверждено Офисом Президента. Кроме того пройдет альтернативный "Марш защитников Украины", который начнется в 11:00.

Больше новостей о: День независимости Крещатик Киевский метрополитен Майдан Независимости станции метро

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