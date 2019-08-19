Семья Грымчака не будет вносить за него залог 6 млн гривен

Семья и родственники заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которого суд арестовал на 2 месяца и назначил залог 6 млн гривен, не будет вносить за него денежные средства.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила адвокат Грымчака Татьяна Матяш.\r\n"Они не будут вносить залог", - сказала она.\r\nАдвокат отметила, что ей неизвестно о желании тех или иных граждан внести такой залог.\r\nТакже защита заявила, что будет подавать апелляционную жалобу на решение суда об аресте Грымчака.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Киеве правоохранители провели обыск квартиры заместителя председателя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака.\r\nТем временем, второго фигуранта "дела Грымчака" взяли под стражу, а самого Грымчака перевели в другое СИЗО.\r\nРанее Генпрокуратура просила арестовать Грымчака и назначить залог 12,5 млн гривен. \r\nТакже в МинВОТ заявили, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей.