Семья Грымчака не будет вносить за него залог 6 млн гривен

Семья и родственники заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которого суд арестовал на 2 месяца и назначил залог 6 млн гривен, не будет вносить за него денежные средства.

Об этом Українським Новинам сообщила адвокат Грымчака Татьяна Матяш.

"Они не будут вносить залог", - сказала она.

Адвокат отметила, что ей неизвестно о желании тех или иных граждан внести такой залог.

Также защита заявила, что будет подавать апелляционную жалобу на решение суда об аресте Грымчака.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве правоохранители провели обыск квартиры заместителя председателя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака.

Тем временем, второго фигуранта "дела Грымчака" взяли под стражу, а самого Грымчака перевели в другое СИЗО.

Ранее Генпрокуратура просила арестовать Грымчака и назначить залог 12,5 млн гривен.

Также в МинВОТ заявили, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей.