подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.7 28.45
˟
16 августа 2019, пятница, 22:50 67
Судебная власть 2019-08-17T00:15:01+03:00
Українські Новини
Грымчаку назначили залог 6 млн гривен, но из-за ошибки в отчестве могут отпустить

Грымчаку назначили залог 6 млн гривен, но из-за ошибки в отчестве могут отпустить

Юрий Грымчак
Юрий Грымчак

Суд в Чернигове взял под стражу на 2 месяца замминистра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и назначил залог 6 млн гривен, но ошибся в отчестве подозреваемого, из-за чего он может выйти на свободу. Грымчак подозревается в мошенническом завладении 1,1 млн долларов.

Такое решение принял суд на заседании в пятницу.

Меру пресечения рассматривал Деснянский райсуд Чернигова.

Генпрокуратура просила арест и 12,5 млн гривен залога, но суд избрал содержание под стражей и 6 млн гривен залога.

При этом судья вынесла решение в отношении Юрия Михайловича Грымчака, тогда как замминистра является по-отчеству Николаевичем.

Судья после вынесения решения удалилась из зала исправлять ошибку.

Вместе с тем защита Грымчака заявляет, что в решение суда не могут вноситься изменения и Грымчака должны освободить.

Как сообщали Українськi Новини, известный блогер и бывший прокурорский работник Сергей Иванов заявил ранее, что Луценко всегда поддерживал Грымчака.

Ранее в Киеве правоохранители провели обыск квартиры заместителя председателя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака.

Жена Гримчака Юлия утверждает, что впервые слышит о взятке. Также она уверяет, что это дело - политический заказ. Также, по словам Юлии, вторым задержанным является ее брат.

Также генпрокурор Юрий Луценко подтвердил в своем Facebook задержание Грымчака и отметил, что ему стыдно за него.

Тем временем в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве

Больше новостей о: Юрий Грымчак Задержание Грымчака

Архив
Новости
Грымчаку назначили залог 6 млн гривен, но из-за ошибки в отчестве могут отпустить 22:50
Прокуратура заочно объявила о подозрении воевавшему на стороне боевиков итальянцу 22:10
За неделю доллар и евро резко упали в обменниках: почем продают валюту 22:00
Порошенко и Макеенко открыли европейские счета по телеканалу "Прямой", - Портнов 21:36
Видео дня: военные под Донецком эффектно отработали пушечные выстрелы по движущимся мишеням 20:40
больше новостей
Резкое похолодание, штормовой ветер и жара +34: синоптик предупредила о сложной погоде 06:00 Карта
Пожар на рыбозаводе
Центр Запорожья в дыму: на складах рыбозавода "Аркадия" произошел пожар 09:53
Генпрокурор Луценко всегда поддерживал Грымчака, - Иванов 17:36
Правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн 22:59
Арктическая жара: аномальную температуру +34 зафиксировали в Арктике 09:45
больше новостей
Премии НАПК: суд возобновил дело против Корчак 08:00
Активист Евромайдана Иван Бубенчик. Фото: Facebook
Убийства милиционеров на Майдане: ГПУ остановила расследование 10:16 Документ
Конец баталиям на 210 округе: Коровченко снова проиграл суд 11:11
Князев получил надбавку за "специфические условия службы" в 1,5 раза больше, чем оклад 06:15 Документ
В Запорожье массово фальсифицировали алкоголь из спирта и ацетона 09:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok