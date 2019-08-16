Грымчаку назначили залог 6 млн гривен, но из-за ошибки в отчестве могут отпустить

Суд в Чернигове взял под стражу на 2 месяца замминистра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и назначил залог 6 млн гривен, но ошибся в отчестве подозреваемого, из-за чего он может выйти на свободу. Грымчак подозревается в мошенническом завладении 1,1 млн долларов.

Такое решение принял суд на заседании в пятницу.

Меру пресечения рассматривал Деснянский райсуд Чернигова.

Генпрокуратура просила арест и 12,5 млн гривен залога, но суд избрал содержание под стражей и 6 млн гривен залога.

При этом судья вынесла решение в отношении Юрия Михайловича Грымчака, тогда как замминистра является по-отчеству Николаевичем.

Судья после вынесения решения удалилась из зала исправлять ошибку.

Вместе с тем защита Грымчака заявляет, что в решение суда не могут вноситься изменения и Грымчака должны освободить.

Как сообщали Українськi Новини, известный блогер и бывший прокурорский работник Сергей Иванов заявил ранее, что Луценко всегда поддерживал Грымчака.

Ранее в Киеве правоохранители провели обыск квартиры заместителя председателя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака.

Жена Гримчака Юлия утверждает, что впервые слышит о взятке. Также она уверяет, что это дело - политический заказ. Также, по словам Юлии, вторым задержанным является ее брат.

Также генпрокурор Юрий Луценко подтвердил в своем Facebook задержание Грымчака и отметил, что ему стыдно за него.

Тем временем в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве.