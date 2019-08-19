Сім'я Гримчака не буде вносити за нього заставу 6 млн гривень

Сім'я і родичі заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, якого суд заарештував на 2 місяці та призначив заставу 6 млн гривень, не буде вносити за нього грошові кошти.\r\nПро це Українським Новинам повідомила адвокат Гримчака Тетяна Матяш.\r\n"Вони не будуть вносити заставу", - сказала вона.\r\nАдвокат зазначила, що їй невідомо про бажання тих чи інших громадян внести таку заставу.\r\nТакож захист заявив, що подаватиме апеляційну скаргу на рішення суду про арешт Гримчака.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві правоохоронці провели обшук квартири заступника голови Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.\r\nТим часом, другого фігуранта "справи Гримчака" взяли під варту, а самого Гримчака перевели в інше СІЗО.\r\nРаніше Генпрокуратура просила заарештувати Гримчака і призначити заставу 12,5 млн гривень. \r\nТакож в МінТОТ заявили, що затримання Юрія Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язано з виконанням Гримчаком посадових обов'язків.