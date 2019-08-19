Сім'я Гримчака не буде вносити за нього заставу 6 млн гривень

Сім'я і родичі заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, якого суд заарештував на 2 місяці та призначив заставу 6 млн гривень, не буде вносити за нього грошові кошти.

Про це Українським Новинам повідомила адвокат Гримчака Тетяна Матяш.

"Вони не будуть вносити заставу", - сказала вона.

Адвокат зазначила, що їй невідомо про бажання тих чи інших громадян внести таку заставу.

Також захист заявив, що подаватиме апеляційну скаргу на рішення суду про арешт Гримчака.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві правоохоронці провели обшук квартири заступника голови Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Тим часом, другого фігуранта "справи Гримчака" взяли під варту, а самого Гримчака перевели в інше СІЗО.

Раніше Генпрокуратура просила заарештувати Гримчака і призначити заставу 12,5 млн гривень.

Також в МінТОТ заявили, що затримання Юрія Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язано з виконанням Гримчаком посадових обов'язків.