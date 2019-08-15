В квартире задержанного Грымчака провели обыск

В Киеве правоохранители провели обыск квартиры заместителя председателя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака, который был задержан по подозрению в мошенническом завладении 1,1 млн долларов. Об этом сообщил его адвокат Феликс Кашарский, передает Радио Свобода.

Так, по данным издания, жена Гримчака Юлия утверждает, что впервые слышит о взятке. Также она уверяет, что это дело - политический заказ.

По словам Юлии, вторым задержанным является ее брат.

Как сообщали Українські Новини, сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры задержали замминистра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в мошенническом завладении 1,1 млн долларов.

Также генпрокурор Юрий Луценко подтвердил в своем Facebook задержание Грымчака и отметил, что ему стыдно за него.