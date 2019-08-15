В квартире задержанного Грымчака провели обыск

В Киеве правоохранители провели обыск квартиры заместителя председателя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака, который был задержан по подозрению в мошенническом завладении 1,1 млн долларов. Об этом сообщил его адвокат Феликс Кашарский, передает Радио Свобода.\r\nТак, по данным издания, жена Гримчака Юлия утверждает, что впервые слышит о взятке. Также она уверяет, что это дело - политический заказ.\r\nПо словам Юлии, вторым задержанным является ее брат.\r\nКак сообщали Українські Новини, сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры задержали замминистра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в мошенническом завладении 1,1 млн долларов.\r\nТакже генпрокурор Юрий Луценко подтвердил в своем Facebook задержание Грымчака и отметил, что ему стыдно за него.