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17 августа 2019, суббота, 20:54 488
Судебная власть 2019-08-17T20:54:08+03:00
Українські Новини
Второго фигуранта "дела Грымчака"взяли под стражу

Второго фигуранта "дела Грымчака"взяли под стражу

Под стражу сроком на 2 месяц с возможностью выхода под залог в 4 миллиона гривен взяли Игоря Овдиенко - второго фигуранта по делу Грымчака. Такое решение 17 августа вынес Деснянский суд Чернигова, заседание которого длилось 5 часов. Об этом сообщил телеканал "112 Украина".

При этом прокуроры просили для Овдиенко 12,5 миллиона гривен залога.

"В начале заседания адвокат Игоря Овдиенко сказала, что у него вторая пожизненная группа инвалидности, а также перечислила перечень болезней мужчины, добавил необходимые медицинские документы в суд. По словам адвоката, говорят, что Овдиенко в любом случае будет освобожден из мест лишения свободы в связи с состоянием здоровья", - ответил журналист телеканала.

Овдиенко свою вину отрицает. Он заявил, что является юристом и получение взятки назвал "гонораром за свою работу". Ранее "помощник говорилось, что у Овдиенко нашли визитки "помощника заместителя министра", но в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц такое должности нет. 

Как сообщали Українськi Новини, Грымчак подозревается в мошенническом завладении 1,1 млн долларов.


Кроме того, в Киеве правоохранители провели обыск квартиры заместителя председателя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака.

Ранее Генпрокуратура просила арестовать Грымчака и назначить залог 12,5 млн гривен. 

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