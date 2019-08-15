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15 августа 2019, четверг, 09:18 103
Силовые структуры 2019-08-15T09:30:01+03:00
Українські Новини
В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве

В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве

Задержание замминистра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МинВОТ в социальной сети Twtter.

"По информации, которой располагает МинВОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности Министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра", - говорится в сообщении МинВОТ.

Как сообщали Українські Новини, сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры задержали замминистра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в мошенническом завладении 1,1 млн долларов. А генпрокурор Юрий Луценко подтвердил в своем Facebook задержание Грымчака и отметил, что ему стыдно за него.

Также сегодня в Киеве правоохранители провели обыск квартиры заместителя председателя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

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