Грымчака перевели в другое СИЗО

Подозреваемого в мошенничестве заместителя министра по делам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака перевели в Черниговское СИЗО. Об этом сообщила его жена Юлия 17 августа.

"Юру отправили в Черниговское СИЗО", – написала она.

По сообщению Юлии Грымчак, замминистра конвоировали в СИЗО после исправления судом ошибки в постановлении о его аресте.

По имеющимся данным, Грымчак уже находится в следственном изоляторе.

Как сообщали Українськi Новини, Грымчак подозревается в мошенническом завладении 1,1 млн долларов.



Кроме того, в Киеве правоохранители провели обыск квартиры заместителя председателя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака.



Ранее Генпрокуратура просила арестовать Грымчака и назначить залог 12,5 млн гривен.

Тем временем в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве.