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17 августа 2019, суббота, 23:24 27
Судебная власть 2019-08-18T00:06:56+03:00
Українські Новини
Грымчака перевели в другое СИЗО

Грымчака перевели в другое СИЗО

Юрий Грымчак. Фото: facebook.com/Grim4ak
Юрий Грымчак. Фото: facebook.com/Grim4ak

Подозреваемого в мошенничестве заместителя министра по делам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака перевели в Черниговское СИЗО. Об этом сообщила его жена Юлия 17 августа.

"Юру отправили в Черниговское СИЗО", – написала она.

По сообщению Юлии Грымчак, замминистра конвоировали в СИЗО после исправления судом ошибки в постановлении о его аресте.

По имеющимся данным, Грымчак уже находится в следственном изоляторе.

Грымчака перевезли в другой город - фото 2

Как сообщали Українськi Новини, Грымчак подозревается в мошенническом завладении 1,1 млн долларов.


Кроме того, в Киеве правоохранители провели обыск квартиры заместителя председателя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака.

Ранее Генпрокуратура просила арестовать Грымчака и назначить залог 12,5 млн гривен. 

Тем временем в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве

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