Грымчака перевели в другое СИЗО

Подозреваемого в мошенничестве заместителя министра по делам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака перевели в Черниговское СИЗО. Об этом сообщила его жена Юлия 17 августа.\r\n"Юру отправили в Черниговское СИЗО", – написала она.\r\nПо сообщению Юлии Грымчак, замминистра конвоировали в СИЗО после исправления судом ошибки в постановлении о его аресте.\r\nПо имеющимся данным, Грымчак уже находится в следственном изоляторе.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Грымчак подозревается в мошенническом завладении 1,1 млн долларов.Кроме того, в Киеве правоохранители провели обыск квартиры заместителя председателя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака.Ранее Генпрокуратура просила арестовать Грымчака и назначить залог 12,5 млн гривен. \r\nТем временем в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве.