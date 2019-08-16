Генпрокуратура просит суд арестовать Грымчака и назначить залог 12,5 млн гривен

Генеральная прокуратура просит суд взять под стражу заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и назначить залог в размере 12,5 млн гривен.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила его адвокат Татьяна Матяш.\r\n"Просят арест и 12,5 млн гривен", - сказала она.\r\nПо ее словам, суд состоится в пятницу в Чернигове.\r\nМеру пресечения рассмотрит Деснянский райсуд Черниговской области.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Грымчак подозревается в мошенническом завладении 1,1 млн долларов.Ранее в Киеве правоохранители провели обыск квартиры заместителя председателя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака.\r\nЖена Гримчака Юлия утверждает, что впервые слышит о взятке. Также она уверяет, что это дело - политический заказ. Также, по словам Юлии, вторым задержанным является ее брат.\r\nТакже генпрокурор Юрий Луценко подтвердил в своем Facebook задержание Грымчака и отметил, что ему стыдно за него.\r\nТем временем в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве. \r\n\r\n