Генпрокуратура просит суд арестовать Грымчака и назначить залог 12,5 млн гривен

Генеральная прокуратура просит суд взять под стражу заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и назначить залог в размере 12,5 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила его адвокат Татьяна Матяш.

"Просят арест и 12,5 млн гривен", - сказала она.

По ее словам, суд состоится в пятницу в Чернигове.

Меру пресечения рассмотрит Деснянский райсуд Черниговской области.

Как сообщали Українськi Новини, Грымчак подозревается в мошенническом завладении 1,1 млн долларов.

Ранее в Киеве правоохранители провели обыск квартиры заместителя председателя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака.

Жена Гримчака Юлия утверждает, что впервые слышит о взятке. Также она уверяет, что это дело - политический заказ. Также, по словам Юлии, вторым задержанным является ее брат.

Также генпрокурор Юрий Луценко подтвердил в своем Facebook задержание Грымчака и отметил, что ему стыдно за него.

Тем временем в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве.













