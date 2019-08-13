Российский рубль продолжает падение во вторник

Во вторник, 13 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 12 августа, понизился на 3 копейки и составил 3,42 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи понизился на 1 копейку и составил 4,06 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в киевских обменниках на 13 августа:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n\r\n\r\n3,42\r\n\r\n\r\n4,06\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n\r\n\r\n3,80\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n3,85\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар и евро снова просели в обменниках. Также годовая инфляция по итогам июля превысила прогноз НБУ, а после резкого скачка гривна просела.\r\nТем временем эксперт спрогнозировал курс доллара до осени, а финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара. Эксперты считают, что инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.\r\nТакже Национальный банк отменил ограничения на покупку валюты в кредит для бизнеса, а в июле денежная база сократилась на 2% до 436,347 млрд гривен.