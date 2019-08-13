подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
13 августа 2019, вторник, 10:26 19
Финансы 2019-08-13T10:32:09+03:00
Українські Новини
Российский рубль продолжает падение во вторник

Российский рубль продолжает падение во вторник

Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

Во вторник, 13 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 12 августа, понизился на 3 копейки и составил 3,42 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи понизился на 1 копейку и составил 4,06 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 13 августа:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,42

4,06

Максимальный

3,80

5,00

Минимальный

2,50

3,85

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро снова просели в обменниках. Также годовая инфляция по итогам июля превысила прогноз НБУ, а после резкого скачка гривна просела.

Тем временем эксперт спрогнозировал курс доллара до осени, а финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара. Эксперты считают, что инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.

Также Национальный банк отменил ограничения на покупку валюты в кредит для бизнеса, а в июле денежная база сократилась на 2% до 436,347 млрд гривен.

Больше новостей о: Курс валют курс рубля рубль к гривне Киевские обменники

Архив
Новости
Рост благосостояния украинцев напрямую зависит от восстановление мира и рынков сбыта, - Левочкин 10:38
Российский рубль продолжает падение во вторник 10:26
МИД рекомендует украинцам ограничить передвижение и избегать мест массового скопления в Гонконге 10:17
Гривна вернула курс на укрепление: доллар и евро снова просели в обменниках 10:07
"Дело-труба": Суд обязал НАБУ открыть дело против Трубы 10:01
больше новостей
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Ты будешь сидеть за преступления против Украины, - ветераны полка "Азов" обратились к Порошенко 08:39 Видео
Трохимец опровергает убытки от "Роттердам+" 15:42
Олеся Медведева: детей Порошенко специально одели в лохмотья на митинг в его поддержку, чтобы больше жалости вызвать 12:06
Воздух раскалился до +42 в тени в Европе: нынешний июль стал самым жарким в истории 22:00 Карта
больше новостей
Осенью цены на продукты подскочат: что лучше заготовить летом 06:30
Олеся Медведева: детей Порошенко специально одели в лохмотья на митинг в его поддержку, чтобы больше жалости вызвать 12:06
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Алексей Середа. Скриншот видео НОК
Украинец завоевал золото и стал самым молодым чемпионом Европы в истории прыжков в воду 19:49
МИД Украины протестует против вчерашнего визита Путина в Крым 11:53
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok