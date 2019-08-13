Российский рубль продолжает падение во вторник

Во вторник, 13 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 12 августа, понизился на 3 копейки и составил 3,42 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи понизился на 1 копейку и составил 4,06 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 13 августа:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,42 4,06 Максимальный 3,80 5,00 Минимальный 2,50 3,85

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро снова просели в обменниках. Также годовая инфляция по итогам июля превысила прогноз НБУ, а после резкого скачка гривна просела.

Тем временем эксперт спрогнозировал курс доллара до осени, а финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара. Эксперты считают, что инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.

Также Национальный банк отменил ограничения на покупку валюты в кредит для бизнеса, а в июле денежная база сократилась на 2% до 436,347 млрд гривен.