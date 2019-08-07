НБУ отменил ограничения на покупку валюты в кредит

Национальный банк отменил ограничения на покупку валюты в кредит для бизнеса.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ рамках валютной либерализации Национальный банк разрешил бизнесу покупать иностранную валюту за счет кредитных средств в гривне без ограничений по сумме. \r\nУказанное ослабление позволит предприятиям более эффективно управлять ликвидностью и покупать необходимые объемы валюты для выполнения собственных обязательств в удобное для себя время.\r\nТакже усовершенствован валютный надзор за соблюдением бизнесом предельных сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям. \r\nБанки обязаны завершать надзор за экспортными операциями в течение 5 рабочих дней с момента получения от Национального банка информации об изменении обслуживающего банка в таможенной декларации клиента. \r\nОтмечается, что это позволит избежать двойного контроля клиентской операции. \r\nКроме этого, НБУ уточнил порядок осуществления надзора за импортными операциями в случае изменения обслуживающего банка в таможенной декларации.\r\n"Национальный банк продолжает валютную либерализацию в соответствии с темпами улучшения макроэкономической ситуации в стране. С начала года отменено уже более 30 валютных ограничений", - говорится в сообщении.\r\nВ частности, была полностью отменена обязательная продажа валютной выручки бизнесом, предварительный заказ гривны для покупки валюты и ограничения на репатриацию дивидендов за границу.\r\nОчередные валютные ослабление утверждены постановлением правления НБУ №104 от 6 августа 2019 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", которое вступает в силу 8 августа.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Национальный банк отменил обязательную продажу валютной выручки бизнесом с 19 июня.\r\nВ марте НБУ ввел валютные ослабления для юрлиц-нерезидентов и небанковских финучреждений.\r\nВ феврале закон о валюте и валютных операциях вступил в силу.