НБУ отменил ограничения на покупку валюты в кредит

Национальный банк отменил ограничения на покупку валюты в кредит для бизнеса.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В рамках валютной либерализации Национальный банк разрешил бизнесу покупать иностранную валюту за счет кредитных средств в гривне без ограничений по сумме.

Указанное ослабление позволит предприятиям более эффективно управлять ликвидностью и покупать необходимые объемы валюты для выполнения собственных обязательств в удобное для себя время.

Также усовершенствован валютный надзор за соблюдением бизнесом предельных сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям.

Банки обязаны завершать надзор за экспортными операциями в течение 5 рабочих дней с момента получения от Национального банка информации об изменении обслуживающего банка в таможенной декларации клиента.

Отмечается, что это позволит избежать двойного контроля клиентской операции.

Кроме этого, НБУ уточнил порядок осуществления надзора за импортными операциями в случае изменения обслуживающего банка в таможенной декларации.

"Национальный банк продолжает валютную либерализацию в соответствии с темпами улучшения макроэкономической ситуации в стране. С начала года отменено уже более 30 валютных ограничений", - говорится в сообщении.

В частности, была полностью отменена обязательная продажа валютной выручки бизнесом, предварительный заказ гривны для покупки валюты и ограничения на репатриацию дивидендов за границу.

Очередные валютные ослабление утверждены постановлением правления НБУ №104 от 6 августа 2019 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", которое вступает в силу 8 августа.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Национальный банк отменил обязательную продажу валютной выручки бизнесом с 19 июня.

В марте НБУ ввел валютные ослабления для юрлиц-нерезидентов и небанковских финучреждений.

В феврале закон о валюте и валютных операциях вступил в силу.