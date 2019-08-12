Покупка рубля просела в обменниках в начале недели

В понедельник, 12 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 9 августа, понизился на 7 копеек и составил 3,45 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи повысился на 2 копейки и составил 4,07 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 12 августа:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,45 4,07 Максимальный 3,84 5,00 Минимальный 2,50 3,85

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро подорожали после длительного снижения курса. Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 августа, на 22,58 коп. до 25,0908 UAH/USD.

Кроме того, эксперт спрогнозировал курс доллара до осени, а финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара.

Также Национальный банк отменил ограничения на покупку валюты в кредит для бизнеса, а в июле денежная база сократилась на 2% до 436,347 млрд гривен.

Тем временем, эксперты считают, что инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.