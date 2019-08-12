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12 августа 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция организаторов #Марша Защитников Украины.

12 августа 2019, понедельник, 10:35 83
Финансы 2019-08-12T10:36:10+03:00
Українські Новини
Покупка рубля просела в обменниках в начале недели

Покупка рубля просела в обменниках в начале недели

Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В понедельник, 12 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 9 августа, понизился на 7 копеек и составил 3,45 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи повысился на 2 копейки и составил 4,07 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 12 августа:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,45

4,07

Максимальный

3,84

5,00

Минимальный

2,50

3,85

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро подорожали после длительного снижения курса. Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 августа, на 22,58 коп. до 25,0908 UAH/USD.

Кроме того, эксперт спрогнозировал курс доллара до осени, а финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара. 

Также Национальный банк отменил ограничения на покупку валюты в кредит для бизнеса, а в июле денежная база сократилась на 2% до 436,347 млрд гривен.

Тем временем, эксперты считают, что инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.

Больше новостей о: Курс валют курс рубля курс рубля к гривне Киевские обменники

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