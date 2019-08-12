Покупка рубля просела в обменниках в начале недели

В понедельник, 12 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 9 августа, понизился на 7 копеек и составил 3,45 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи повысился на 2 копейки и составил 4,07 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в киевских обменниках на 12 августа:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n\r\n\r\n3,45\r\n\r\n\r\n4,07\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n\r\n\r\n3,84\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n3,85\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар и евро подорожали после длительного снижения курса. Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 августа, на 22,58 коп. до 25,0908 UAH\/USD.\r\nКроме того, эксперт спрогнозировал курс доллара до осени, а финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара. \r\nТакже Национальный банк отменил ограничения на покупку валюты в кредит для бизнеса, а в июле денежная база сократилась на 2% до 436,347 млрд гривен.\r\nТем временем, эксперты считают, что инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.