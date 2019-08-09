подписаться на рассылку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
09 августа 2019, пятница, 09:26 176
Финансы 2019-08-09T11:30:02+03:00
Українські Новини
Гривна может подешеветь: финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара

Гривна может подешеветь: финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара

В Украине курс гривны будет искать точку равновесия после сильного укрепления ниже отметки 25 грн/$ и последующего ослабления до 25,75 грн/$.

В частности, в ближайшее время стоит ожидать колебания вблизи текущих отметок 25,2-25,5 грн/$, сообщил в комментарии OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики Forex Club в Украине Андрей Шевчишин, рассказав, что будет с долларом в 2019 ближайшее время.

"Фактором давления может выступить дестабилизация на глобальных сырьевых рынках. Сильное падение цен на сталь и руду будет давить на курс", – отметил Шевчишин.

По его словам, на сегодняшний день укрепление украинской валюты происходит на фоне сообщения о том, что поступления в местные бюджеты Украины за год выросли на 20,7%.

"В течение января-июля 2019 года в местные бюджеты поступило 5,9 млрд долларов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель вырос на 25,9 млрд долларов. За семь месяцев 2018 года в местные бюджеты было направлено 4,9 млрд долларов", – резюмировал Шевчишин.

Как сообщали Українські Новнини, ранее экономисты уже прогнозировали падение курса гривны до осени.

Тем временем Нацбанк отменил ограничения на покупку валюты в кредит для бизнеса.

 

Больше новостей о: Курс валют экономический прогноз курс доллара Курс доллара к гривне прогноз курса валют

Архив
Новости
Как пилят бюджет луганского "энергоострова", - СМИ 12:49
Украина должна была приостановить работу в "минском формате" из-за гибели 4 военных, - Безсмертный 12:48
По логике НАБУ в давлении на НКРЕКУ можно обвинить менеджера любой компании, которой регулятор повышал тариф, - Паращий 12:47
Баржа с херсонскими арбузами отправится в Киев до 19 августа 12:46
Подозрения Гонтаревой, Стеценко, Филатову - это презент Луценко Коломойскому, - журналист 12:43
больше новостей
В ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР" 13:06
Атмосферные фронты сразятся с 35-градусной жарой: синоптик дала прогноз на выходные и неделю 06:00 Карта
Кот. Фото: pixabay
День котов-2019: лучшие видео с питомцами, которые поднимут настроение на весь день 09:27
Циклон Xaver и антициклон Zella столкнутся в Украине: синоптик предупредила о борьбе холода и жары 06:00 Карта
Руслан Ткаченко. Скриншот: Руслан Ткаченко/Facebook
Восстановленного судом продюсера Общественного ТВ "сослали" работать в пустой кабинет без компьютера 09:17
больше новостей
В ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР" 13:06
Зеленский назначил в Комиссию по правовой реформе юристов, в отношении которых ведет расследование ГБР по "делу Порошенко" 18:43
НАБУ не может найти Гладковского, который отдыхает в Испании 21:27
Международные правозащитники поддержали журналистов, назвавших "С14" неонацистами 17:52
Кандидат в депутаты Коровченко обращается в ГБР для расследования бездеятельности ЦИК по №210 округу 22:06
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok