Гривна вернула курс на укрепление: доллар и евро снова просели в обменниках

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 августа на 2,58 коп. до 25,4515 UAH\/USD, курс покупки - на 1,9 коп. до 25,0832 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 3,57 коп. до 28,0094 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 5,63 коп. до 28,5441 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,0832\r\n25,4515\r\n28,0094\r\n28,5441\r\n3,42\r\n4,06\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,2100\r\n25,8000\r\n28,1500\r\n29,0000\r\n3,80\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,5000\r\n25,2700\r\n27,6000\r\n28,2800\r\n2,50\r\n3,85\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, годовая инфляция по итогам июля превысила прогноз НБУ. Также после резкого скачка гривна просела. Кроме того, покупка рубля снизилась в обменниках в начале недели.\r\nТем временем эксперт спрогнозировал курс доллара до осени, а по мнению финансистов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.\r\nТакже финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара.