Гривна вернула курс на укрепление: доллар и евро снова просели в обменниках

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 августа на 2,58 коп. до 25,4515 UAH/USD, курс покупки - на 1,9 коп. до 25,0832 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 3,57 коп. до 28,0094 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,63 коп. до 28,5441 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,0832 25,4515 28,0094 28,5441 3,42 4,06 Максимальный 25,2100 25,8000 28,1500 29,0000 3,80 5,00 Минимальный 24,5000 25,2700 27,6000 28,2800 2,50 3,85

Как сообщали Українські Новини, годовая инфляция по итогам июля превысила прогноз НБУ. Также после резкого скачка гривна просела. Кроме того, покупка рубля снизилась в обменниках в начале недели.

Тем временем эксперт спрогнозировал курс доллара до осени, а по мнению финансистов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.

Также финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара.