Російський рубль продовжує падіння у вівторок

У вівторок, 13 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 12 серпня, знизився на 3 копійки і склав 3,42 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу знизився на 1 копійку і склав 4,06 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 13 серпня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,42 4,06 Максимальний 3,80 5,00 Мінімальний 2,50 3,85

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро знову просіли в обмінниках. Також річна інфляція за підсумками липня перевищила прогноз НБУ, а після різкого стрибка гривня просіла.

Тим часом експерт спрогнозував курс долара до осені, а фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара. Експерти вважають, що інфляція сповільниться, а зарплати зростуть в 2020 році.

Також Національний банк скасував обмеження на купівлю валюти в кредит для бізнесу, а в липні грошова база скоротилася на 2% до 436,347 млрд гривень.