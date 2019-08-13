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13 серпня 2019, вівторок, 10:26 23
Фінанси 2019-08-13T14:00:04+03:00
Українські Новини
Російський рубль продовжує падіння у вівторок

Російський рубль продовжує падіння у вівторок

Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У вівторок, 13 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 12 серпня, знизився на 3 копійки і склав 3,42 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу знизився на 1 копійку і склав 4,06 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 13 серпня:

 

10 російських рублів

 

Купівля

Продаж

Середній

3,42

4,06

Максимальний

3,80

5,00

Мінімальний

2,50

3,85

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро знову просіли в обмінниках. Також річна інфляція за підсумками липня перевищила прогноз НБУ, а після різкого стрибка гривня просіла.

Тим часом експерт спрогнозував курс долара до осені, а фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара. Експерти вважають, що інфляція сповільниться, а зарплати зростуть в 2020 році.

Також Національний банк скасував обмеження на купівлю валюти в кредит для бізнесу, а в липні грошова база скоротилася на 2% до 436,347 млрд гривень.

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