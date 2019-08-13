Російський рубль продовжує падіння у вівторок

У вівторок, 13 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 12 серпня, знизився на 3 копійки і склав 3,42 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу знизився на 1 копійку і склав 4,06 гривень за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в київських обмінниках на 13 серпня:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nКупівля\r\n\r\n\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n\r\n\r\n3,42\r\n\r\n\r\n4,06\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n\r\n\r\n3,80\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n3,85\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар і євро знову просіли в обмінниках. Також річна інфляція за підсумками липня перевищила прогноз НБУ, а після різкого стрибка гривня просіла.\r\nТим часом експерт спрогнозував курс долара до осені, а фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара. Експерти вважають, що інфляція сповільниться, а зарплати зростуть в 2020 році.\r\nТакож Національний банк скасував обмеження на купівлю валюти в кредит для бізнесу, а в липні грошова база скоротилася на 2% до 436,347 млрд гривень.