Годовая инфляция по итогам июля превысила прогноз НБУ

Фактический показатель годовой инфляции по итогам июля превысил траекторию прогноза, опубликованную в "инфляционном отчете" Национального банка в то время, как в июле продукты и коммунальные услуги подешевели , а медицина и образование - выросли в цене

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В июле 2019 потребительская инфляция в годовом измерении составила 9,1% (9,0% - в июне).

В месячном измерении цены снизились на 0,6%.

Отклонение обусловлено более высокими, чем ожидалось, темпами роста цен на отдельные сырые продукты питания.

В то же время базовая инфляция отвечала прогнозу Национального банка.

Базовая инфляция в годовом измерении в июле составила 7,4%, не изменившись по сравнению с предыдущими месяцами.

Жесткая монетарная политика оставалась весомым фактором, который сдерживал фундаментальное давление на цены, в частности через канал обменного курса.

Дальнейшее укрепление гривны способствовало сохранению низких темпов роста цен на непродовольственные товары (2,0% г / г).

Фактические показатели инфляции свидетельствуют, что общий показатель инфляции превысил траекторию прогноза Национального банка, прежде всего, из-за факторов предложения продуктов питания, в частности, вследствие неблагоприятных погодных условий.

В то же время фундаментальное инфляционное давление, выраженное показателем базовой инфляции, в целом соответствует ожиданиям НБУ и прогнозу, опубликованному в "инфляционную отчете" (июль 2019).

Раньше Українські Новини писали, что подорожает, если инфляция превысит прогноз во 2 полугодии.

Тем временем НБУ улучшил оценку роста экономики на следующие 3 года.