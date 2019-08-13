Годовая инфляция по итогам июля превысила прогноз НБУ

Фактический показатель годовой инфляции по итогам июля превысил траекторию прогноза, опубликованную в "инфляционном отчете" Национального банка в то время, как в июле продукты и коммунальные услуги подешевели, а медицина и образование - выросли в цене.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ июле 2019 потребительская инфляция в годовом измерении составила 9,1% (9,0% - в июне).\r\nВ месячном измерении цены снизились на 0,6%.\r\nОтклонение обусловлено более высокими, чем ожидалось, темпами роста цен на отдельные сырые продукты питания.\r\nВ то же время базовая инфляция отвечала прогнозу Национального банка.\r\nБазовая инфляция в годовом измерении в июле составила 7,4%, не изменившись по сравнению с предыдущими месяцами.\r\nЖесткая монетарная политика оставалась весомым фактором, который сдерживал фундаментальное давление на цены, в частности через канал обменного курса.\r\nДальнейшее укрепление гривны способствовало сохранению низких темпов роста цен на непродовольственные товары (2,0% г \/ г).\r\nФактические показатели инфляции свидетельствуют, что общий показатель инфляции превысил траекторию прогноза Национального банка, прежде всего, из-за факторов предложения продуктов питания, в частности, вследствие неблагоприятных погодных условий.\r\nВ то же время фундаментальное инфляционное давление, выраженное показателем базовой инфляции, в целом соответствует ожиданиям НБУ и прогнозу, опубликованному в "инфляционную отчете" (июль 2019).\r\nРаньше Українські Новини писали, что подорожает, если инфляция превысит прогноз во 2 полугодии.\r\nТем временем НБУ улучшил оценку роста экономики на следующие 3 года.