После резкого скачка гривна просела: курс валют на 13 августа

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 августа, на 6,77 коп. до 25,1585 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 августа, на 22,58 коп. до 25,0908 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3040,8044 100 долларов США 2515,8487 100 швейцарских франков 2589,4088 1000 иен 239,2931 10 российских рублей 3,8452 100 евро 2816,2410

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 8 коп. в понедельник снизился на 2 коп. до 25,18 UAH/USD.

Наличный доллар за прошлую неделю подешевел, а евро подскочил на 25 копеек.

Также гривна начнет падение - эксперт спрогнозировал курс доллара до осени. По мнению экспертов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.