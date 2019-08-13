После резкого скачка гривна просела: курс валют на 13 августа

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 августа, на 6,77 коп. до 25,1585 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 августа, на 22,58 коп. до 25,0908 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3040,8044\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2515,8487\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2589,4088\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n239,2931\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,8452\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2816,2410\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 8 коп. в понедельник снизился на 2 коп. до 25,18 UAH\/USD.\r\nНаличный доллар за прошлую неделю подешевел, а евро подскочил на 25 копеек.\r\nТакже гривна начнет падение - эксперт спрогнозировал курс доллара до осени. По мнению экспертов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.