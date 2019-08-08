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08 августа 2019, четверг, 14:29 30
Финансы 2019-08-08T14:30:37+03:00
Українські Новини
Гривна начнет падение: эксперт спрогнозировал курс доллара до осени

Гривна начнет падение: эксперт спрогнозировал курс доллара до осени

Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

После краткосрочного подорожания доллара в Украине нацвалюта вернулась к росту – Нацбанк укрепил гривну на 17 копеек по сравнению со значением днем ранее. Однако разворот к девальвации к концу лета неизбежен, считает глава подразделения по финансовому анализу корпораций группы ICU Александр Мартыненко, сообщает "Сегодня".

По его словам, пока на отношение пары гривна/доллар в Украине влияют преимущественно отечественные экспортеры.

"В настоящее время курс поддерживается экспортерами, которые покупают гривну под текущие расходы в начале месяца, а также на оплату налога на прибыль в течение второй декады августа", – сказал он.

Однако, продолжает аналитик, эта поддержка будет краткосрочной – активизируются украинские импортеры, а также "дочки" иностранных компаний в Украине, которые увеличат спрос на доллар. В то же время ожидается снижение спроса на гривну со стороны нерезидентов, которые покупают ОВГЗ, что и было одним из главных факторов рекордного укрепления гривны.

"Растущее давление на курс будет оказывать активизация импортеров к началу осеннего бизнес-сезона и продолжение репатриации дивидендов украинскими "дочками" иностранных компаний. Поддержка гривны со стороны иностранных инвесторов в ОВГЗ значительно снизится из-за решения Минфина ограничить объемы выпуска этих инструментов до 3 млрд грн в неделю. Таким образом, к осени гривна уже будет торговаться в диапазоне 26-26,5 грн/долл", – резюмировали в ICU.

Как сообщали Українські Новини, доллар продолжает стремительно падать. Также рубль в киевских обменниках падает второй день подряд.

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