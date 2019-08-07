Гривна резко взлетела к иностранным валютам: официальный курс НБУ

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 августа, на 14,47 коп. до 25,5903 UAH\/USD в то время, как международные резервы выросли на 1,2 млрд долларов в июле благодаря покупке НБУ валюты на межбанке.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 августа, на 19,73 коп. до 25,7350 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3117,4888\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2559,0328\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2621,8427\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n240,3686\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,9247\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2862,7900\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна окрепла на межбанке на 13 копеек, а доллар и евро стремительно растут в обменниках Киева.\r\nКроме того, российский рубль продолжает дешеветь в обменниках Киева.\r\nТакже за прошлую неделю курс доллара за неделю просел, а евро - обвалился. Также гривна идет на укрепление - НБУ установил курс к 50 иностранным валютам, а банкиры рассказали, когда подорожает валюта.