Гривна резко взлетела к иностранным валютам: официальный курс НБУ

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 августа, на 14,47 коп. до 25,5903 UAH/USD в то время, как международные резервы выросли на 1,2 млрд долларов в июле благодаря покупке НБУ валюты на межбанке.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 августа, на 19,73 коп. до 25,7350 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3117,4888 100 долларов США 2559,0328 100 швейцарских франков 2621,8427 1000 иен 240,3686 10 российских рублей 3,9247 100 евро 2862,7900

Как сообщали Українські Новини, гривна окрепла на межбанке на 13 копеек, а доллар и евро стремительно растут в обменниках Киева.

Кроме того, российский рубль продолжает дешеветь в обменниках Киева.

Также за прошлую неделю курс доллара за неделю просел, а евро - обвалился. Также гривна идет на укрепление - НБУ установил курс к 50 иностранным валютам, а банкиры рассказали, когда подорожает валюта.