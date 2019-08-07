Гривня різко злетіла до іноземних валют: офіційний курс НБУ

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 серпня, на 14,47 коп. до 25,5903 UAH\/USD у той час, як міжнародні резерви зросли на 1,2 млрд доларів у липні завдяки купівлі НБУ валюти на міжбанку.\r\nПро це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговельний день НБУ знизив офіційний курс гривні, який він встановлює на 6 серпня, на 19,73 коп. до 25,7350 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3117,4888\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2559,0328\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2621,8427\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n240,3686\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,9247\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2862,7900\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня зміцніла на міжбанку на 13 копійок, а долар і євро стрімко зростають в обмінниках Києва.\r\nКрім того, російський рубль продовжує дешевшати в обмінниках Києва.\r\nТакож за минулий тиждень курс долара за тиждень просів, а євро - обвалився. Тим часом гривня йде на зміцнення - НБУ встановив курс до 50 іноземних валют, а банкіри розповіли, коли подорожчає валюта.