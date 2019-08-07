Гривня різко злетіла до іноземних валют: офіційний курс НБУ

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 серпня, на 14,47 коп. до 25,5903 UAH/USD у той час, як міжнародні резерви зросли на 1,2 млрд доларів у липні завдяки купівлі НБУ валюти на міжбанку.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговельний день НБУ знизив офіційний курс гривні, який він встановлює на 6 серпня, на 19,73 коп. до 25,7350 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3117,4888 100 доларів США 2559,0328 100 швейцарських франків 2621,8427 1000 ієн 240,3686 10 російських рублів 3,9247 100 євро 2862,7900

Як повідомляли Українські Новини, гривня зміцніла на міжбанку на 13 копійок, а долар і євро стрімко зростають в обмінниках Києва.

Крім того, російський рубль продовжує дешевшати в обмінниках Києва.

Також за минулий тиждень курс долара за тиждень просів, а євро - обвалився. Тим часом гривня йде на зміцнення - НБУ встановив курс до 50 іноземних валют, а банкіри розповіли, коли подорожчає валюта.