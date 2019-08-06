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06 августа 2019, вторник, 19:10 25
Финансы 2019-08-06T19:11:32+03:00
Українські Новини
Гривна окрепла на межбанке на 13 копеек

Гривна окрепла на межбанке на 13 копеек

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 9 коп. во вторник укрепился на 13 коп. до 25,54 UAH/USD в то время, как НБУ скупает дешевый доллар на межбанке.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,66-25,70 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,61-25,75 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,52-25,55 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 7,86% с 27,72 UAH/USD до 25,54 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, международные резервы выросли на 1,2 млрд долларов в июле. По состоянию на 1 августа 2019 международные резервы Украины составили 21 840,13 млн долларов (в эквиваленте). В июле они выросли на 5,8% благодаря, прежде всего, размещению правительством еврооблигаций и покупки Национальным банком валюты на межбанковском рынке.

Тем временем доллар и евро стремительно растут, а российский рубль продолжает дешеветь в обменниках Киева.

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