Гривна окрепла на межбанке на 13 копеек

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 9 коп. во вторник укрепился на 13 коп. до 25,54 UAH/USD в то время, как НБУ скупает дешевый доллар на межбанке

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,66-25,70 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,61-25,75 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,52-25,55 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 7,86% с 27,72 UAH/USD до 25,54 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, международные резервы выросли на 1,2 млрд долларов в июле. По состоянию на 1 августа 2019 международные резервы Украины составили 21 840,13 млн долларов (в эквиваленте). В июле они выросли на 5,8% благодаря, прежде всего, размещению правительством еврооблигаций и покупки Национальным банком валюты на межбанковском рынке.

Тем временем доллар и евро стремительно растут, а российский рубль продолжает дешеветь в обменниках Киева.