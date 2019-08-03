Курс доллара за неделю просел, а евро - обвалился

С 26 июля по 2 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 10,23 коп. до 25,5715 UAH/USD, курс покупки понизился на 15,58 коп. до 25,2021 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 40,28 коп. до 27,8008 UAH/EUR, курс продажи понизился на 32,01 коп. до 28,3888 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 2 августа 25,2021 25,5715 27,8008 28,3888 3,5300 4,1000 По сравнению с 26 июля -0,1558 -0,1023 -0,4028 -0,3201 -0,1100 -0,0700

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2-4 августа, на 32,91 коп. до 25,3499 UAH/USD.

Тем временем, доллар может вырасти: финансисты сделали прогноз курса валют на осень.

В пятницу 2 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 01 августа на 22 коп. до 25,5479 UAH/USD, курс покупки - на 18,29 коп. до 25,1597 UAH/USD.