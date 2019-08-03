Курс доллара за неделю просел, а евро - обвалился

С 26 июля по 2 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 10,23 коп. до 25,5715 UAH\/USD, курс покупки понизился на 15,58 коп. до 25,2021 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 40,28 коп. до 27,8008 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 32,01 коп. до 28,3888 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\nРоссийский рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\nСредний курс на 2 августа\r\n25,2021\r\n25,5715\r\n27,8008\r\n28,3888\r\n3,5300\r\n4,1000\r\n\r\n\r\nПо сравнению с 26 июля\r\n-0,1558\r\n-0,1023\r\n-0,4028\r\n-0,3201\r\n-0,1100\r\n-0,0700\r\n\r\n\r\n\r\nИспользованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2-4 августа, на 32,91 коп. до 25,3499 UAH\/USD.\r\nТем временем, доллар может вырасти: финансисты сделали прогноз курса валют на осень.\r\nВ пятницу 2 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 01 августа на 22 коп. до 25,5479 UAH\/USD, курс покупки - на 18,29 коп. до 25,1597 UAH\/USD.