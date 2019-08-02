Гривна идет на укрепление: НБУ установил курс к 50 иностранным валютам до вторника

Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

29 июля 30 июля 31 июля 1 августа 2-4 августа 5 августа 25,4397 25,2526 25,0855 25,0208 25,3499 25,5377

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 5 августа:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс 036 AUD 100 австралийский доллар 1733,1000 944 AZN 100 азербайджанский манат 1502,2183 933 BYN 10 белорусский рубль 124,2530 975 BGN 100 болгарский лев 1450,1576 410 KRW 1000 вона 21,2699 344 HKD 100 гонконгский доллар 326,2871 208 DKK 100 датская крона 379,8846 840 USD 100 доллар США 2553,7711 978 EUR 100 Евро 2836,2182 818 EGP 100 египетский фунт 154,7909 392 JPY 1000 иена 239,2020 985 PLN 100 злотый 659,3709 356 INR 1 000 индийская рупия 366,7207 364 IRR 1 000 иранский риал 0,6080 124 CAD 100 канадский доллар 1929,6627 191 HRK 100 куна 384,2333 484 MXN 100 мексиканский песо 132,1987 498 MDL 100 молдавский лей 143,1261 376 ILS 100 новый израильский шекель 731,2479 554 NZD 100 новозеландский доллар 1665,8159 578 NOK 100 норвежская крона 286,1832 710 ZAR 100 ренд 173,7123 643 RUB 10 российский рубль 3,9506 946 RON 100 румынский лей 599,0534 360 IDR 10000 рупия 17,9821 682 SAR 100 саудовский риял 681,0056 702 SGD 100 сингапурский доллар 1854,9498 960 XDR 100 СПЗ 3506,6798 398 KZT 100 тенге 6,6201 949 TRY 100 турецкая лира 455,8297 348 HUF 1000 форинт 86,7451 826 GBP 100 фунт стерлингов 3099,5226 203 CZK 100 чешская крона 110,0888 752 SEK 100 шведская крона 264,5158 756 CHF 100 швейцарский франк 2594,6557 156 CNY 100 юань женьминьби 368,0628

II группа классификатора НБУ (валюта с ограниченной конвертируемостью):

Код Количество единиц Название валюты Официальный курс на 05.08.2019 012 DZD 100 алжирский динар 20,9821 764 THB 100 бат 81,4071 051 AMD 10 000 армянский драм 525,8560 936 GHS 100 ганских седи 465,5371 784 AED 100 дирхам ОАЭ 681,2447 704 VND 10 000 донг 10,7848 368 IQD 100 иракский динар 2,1089 981 GEL 100 лари 841,9394 422 LBP 1 000 ливанский фунт 16,6340 434 LYD 100 ливийский динар 1784,9019 458 MYR 100 малайзийский ринггит 606,3380 504 MAD 100 марокканский дирхам 260,8774 901 TWD 100 новый тайванский доллар 80,5095 586 PKR 100 пакистанская рупия 15,7116 941 RSD 100 сербский динар 23,7682 417 KGS 100 сом 35,8702 972 TJS 100 сомони 265,0588 050 BDT 100 така 29,7265 788 TND 100 тунисский динар 869,2591 934 TMT 100 туркменский новый манат 714,8787 860 UZS 100 узбекский сум 0,2887

Как сообщали Українські Новини, курс доллара и евро в обменниках взлетел.

Также финансисты сделали прогноз курса валют на осень.