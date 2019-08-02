Гривна идет на укрепление: НБУ установил курс к 50 иностранным валютам до вторника

В то время, как банкиры рассказали, когда подорожает валюта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны с 29 июля по 5 августа, сообщают Українські Новини.\r\nОфициальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.\r\nОфициальный курс гривны к доллару UAH\/USD:\r\n\r\n\r\n\r\n29 июля\r\n30 июля\r\n31 июля\r\n1 августа\r\n2-4 августа\r\n5 августа\r\n\r\n\r\n25,4397\r\n25,2526\r\n25,0855\r\n25,0208\r\n25,3499\r\n25,5377\r\n\r\n\r\n\r\nОфициальный курс гривны к иностранным валютам на 5 августа:\r\n\r\n\r\n\r\nКод валюты\r\nКоличество единиц\r\nНазвание валюты\r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n036 AUD\r\n100\r\nавстралийский доллар\r\n1733,1000\r\n\r\n\r\n944 AZN\r\n100\r\nазербайджанский манат\r\n1502,2183\r\n\r\n\r\n933 BYN\r\n10\r\nбелорусский рубль\r\n124,2530\r\n\r\n\r\n975 BGN\r\n100\r\nболгарский лев\r\n1450,1576\r\n\r\n\r\n410 KRW\r\n1000\r\nвона\r\n21,2699\r\n\r\n\r\n344 HKD\r\n100\r\nгонконгский доллар\r\n326,2871\r\n\r\n\r\n208 DKK\r\n100\r\nдатская крона\r\n379,8846\r\n\r\n\r\n840 USD\r\n100\r\nдоллар США\r\n2553,7711\r\n\r\n\r\n978 EUR\r\n100\r\nЕвро\r\n2836,2182\r\n\r\n\r\n818 EGP\r\n100\r\nегипетский фунт\r\n154,7909\r\n\r\n\r\n392 JPY\r\n1000\r\nиена\r\n239,2020\r\n\r\n\r\n985 PLN\r\n100\r\nзлотый\r\n659,3709\r\n\r\n\r\n356 INR\r\n1 000\r\nиндийская рупия\r\n366,7207\r\n\r\n\r\n364 IRR\r\n1 000\r\nиранский риал\r\n0,6080\r\n\r\n\r\n124 CAD\r\n100\r\nканадский доллар\r\n1929,6627\r\n\r\n\r\n191 HRK\r\n100\r\nкуна\r\n384,2333\r\n\r\n\r\n484 MXN\r\n100\r\nмексиканский песо\r\n132,1987\r\n\r\n\r\n498 MDL\r\n100\r\nмолдавский лей\r\n143,1261\r\n\r\n\r\n376 ILS\r\n100\r\nновый израильский шекель\r\n731,2479\r\n\r\n\r\n554 NZD\r\n100\r\nновозеландский доллар\r\n1665,8159\r\n\r\n\r\n578 NOK\r\n100\r\nнорвежская крона\r\n286,1832\r\n\r\n\r\n710 ZAR\r\n100\r\nренд\r\n173,7123\r\n\r\n\r\n643 RUB\r\n10\r\nроссийский рубль\r\n3,9506\r\n\r\n\r\n946 RON\r\n100\r\nрумынский лей\r\n599,0534\r\n\r\n\r\n360 IDR\r\n10000\r\nрупия\r\n17,9821\r\n\r\n\r\n682 SAR\r\n100\r\nсаудовский риял\r\n681,0056\r\n\r\n\r\n702 SGD\r\n100\r\nсингапурский доллар\r\n1854,9498\r\n\r\n\r\n960 XDR\r\n100\r\nСПЗ\r\n3506,6798\r\n\r\n\r\n398 KZT\r\n100\r\nтенге\r\n6,6201\r\n\r\n\r\n949 TRY\r\n100\r\nтурецкая лира\r\n455,8297\r\n\r\n\r\n348 HUF\r\n1000\r\nфоринт\r\n86,7451\r\n\r\n\r\n826 GBP\r\n100\r\nфунт стерлингов\r\n3099,5226\r\n\r\n\r\n203 CZK\r\n100\r\nчешская крона\r\n110,0888\r\n\r\n\r\n752 SEK\r\n100\r\nшведская крона\r\n264,5158\r\n\r\n\r\n756 CHF\r\n100\r\nшвейцарский франк\r\n2594,6557\r\n\r\n\r\n156 CNY\r\n100\r\nюань женьминьби\r\n368,0628\r\n\r\n\r\n\r\nII группа классификатора НБУ (валюта с ограниченной конвертируемостью):\r\n\r\n\r\n\r\nКод\r\nКоличество единиц\r\nНазвание валюты\r\nОфициальный курс на 05.08.2019\r\n\r\n\r\n012 DZD\r\n100\r\nалжирский динар\r\n20,9821\r\n\r\n\r\n764 THB\r\n100\r\nбат\r\n81,4071\r\n\r\n\r\n051 AMD\r\n10 000\r\nармянский драм\r\n525,8560\r\n\r\n\r\n936 GHS\r\n100\r\nганских седи\r\n465,5371\r\n\r\n\r\n784 AED\r\n100\r\nдирхам ОАЭ\r\n681,2447\r\n\r\n\r\n704 VND\r\n10 000\r\nдонг\r\n10,7848\r\n\r\n\r\n368 IQD\r\n100\r\nиракский динар\r\n2,1089\r\n\r\n\r\n981 GEL\r\n100\r\nлари\r\n841,9394\r\n\r\n\r\n422 LBP\r\n1 000\r\nливанский фунт\r\n16,6340\r\n\r\n\r\n434 LYD\r\n100\r\nливийский динар\r\n1784,9019\r\n\r\n\r\n458 MYR\r\n100\r\nмалайзийский ринггит\r\n606,3380\r\n\r\n\r\n504 MAD\r\n100\r\nмарокканский дирхам\r\n260,8774\r\n\r\n\r\n901 TWD\r\n100\r\nновый тайванский доллар\r\n80,5095\r\n\r\n\r\n586 PKR\r\n100\r\nпакистанская рупия\r\n15,7116\r\n\r\n\r\n941 RSD\r\n100\r\nсербский динар\r\n23,7682\r\n\r\n\r\n417 KGS\r\n100\r\nсом\r\n35,8702\r\n\r\n\r\n972 TJS\r\n100\r\nсомони\r\n265,0588\r\n\r\n\r\n050 BDT\r\n100\r\nтака\r\n29,7265\r\n\r\n\r\n788 TND\r\n100\r\nтунисский динар\r\n869,2591\r\n\r\n\r\n934 TMT\r\n100\r\nтуркменский новый манат\r\n714,8787\r\n\r\n\r\n860 UZS\r\n100\r\nузбекский сум\r\n0,2887\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс доллара и евро в обменниках взлетел.\r\nТакже финансисты сделали прогноз курса валют на осень.