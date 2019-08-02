подписаться на рассылку
25.1 25.55
27.6 28.25
˟
02 августа 2019, пятница, 18:23 103
Финансы 2019-08-02T18:24:45+03:00
Українські Новини
Гривна идет на укрепление: НБУ установил курс к 50 иностранным валютам до вторника

Гривна идет на укрепление: НБУ установил курс к 50 иностранным валютам до вторника

Гривны. Фото: Телеграф
Гривны. Фото: Телеграф

В то время, как банкиры рассказали, когда подорожает валюта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны с 29 июля по 5 августа, сообщают Українські Новини.

Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

29 июля 30 июля 31 июля 1 августа 2-4 августа 5 августа
25,4397 25,2526 25,0855 25,0208 25,3499 25,5377

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 5 августа:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс
036 AUD 100 австралийский доллар 1733,1000
944 AZN 100 азербайджанский манат 1502,2183
933 BYN 10 белорусский рубль 124,2530
975 BGN 100 болгарский лев 1450,1576
410 KRW 1000 вона 21,2699
344 HKD 100 гонконгский доллар 326,2871
208 DKK 100 датская крона 379,8846
840 USD 100 доллар США 2553,7711
978 EUR 100 Евро 2836,2182
818 EGP 100 египетский фунт 154,7909
392 JPY 1000 иена 239,2020
985 PLN 100 злотый 659,3709
356 INR 1 000 индийская рупия 366,7207
364 IRR 1 000 иранский риал 0,6080
124 CAD 100 канадский доллар 1929,6627
191 HRK 100 куна 384,2333
484 MXN 100 мексиканский песо 132,1987
498 MDL 100 молдавский лей 143,1261
376 ILS 100 новый израильский шекель 731,2479
554 NZD 100 новозеландский доллар 1665,8159
578 NOK 100 норвежская крона 286,1832
710 ZAR 100 ренд 173,7123
643 RUB 10 российский рубль 3,9506
946 RON 100 румынский лей 599,0534
360 IDR 10000 рупия 17,9821
682 SAR 100 саудовский риял 681,0056
702 SGD 100 сингапурский доллар 1854,9498
960 XDR 100 СПЗ 3506,6798
398 KZT 100 тенге 6,6201
949 TRY 100 турецкая лира 455,8297
348 HUF 1000 форинт 86,7451
826 GBP 100 фунт стерлингов 3099,5226
203 CZK 100 чешская крона 110,0888
752 SEK 100 шведская крона 264,5158
756 CHF 100 швейцарский франк 2594,6557
156 CNY 100 юань женьминьби 368,0628

II группа классификатора НБУ (валюта с ограниченной конвертируемостью):

Код Количество единиц Название валюты Официальный курс на 05.08.2019
012 DZD 100 алжирский динар 20,9821
764 THB 100 бат 81,4071
051 AMD 10 000 армянский драм 525,8560
936 GHS 100 ганских седи 465,5371
784 AED 100 дирхам ОАЭ 681,2447
704 VND 10 000 донг 10,7848
368 IQD 100 иракский динар 2,1089
981 GEL 100 лари 841,9394
422 LBP 1 000 ливанский фунт 16,6340
434 LYD 100 ливийский динар 1784,9019
458 MYR 100 малайзийский ринггит 606,3380
504 MAD 100 марокканский дирхам 260,8774
901 TWD 100 новый тайванский доллар 80,5095
586 PKR 100 пакистанская рупия 15,7116
941 RSD 100 сербский динар 23,7682
417 KGS 100 сом 35,8702
972 TJS 100 сомони 265,0588
050 BDT 100 така 29,7265
788 TND 100 тунисский динар 869,2591
934 TMT 100 туркменский новый манат 714,8787
860 UZS 100 узбекский сум 0,2887

Как сообщали Українські Новини, курс доллара и евро в обменниках взлетел.

Также финансисты сделали прогноз курса валют на осень.

Больше новостей о: Курс гривны НБУ Курс валют Официальный курс Национальный банк Украины

Архив
Новости
В Херсонской области горит лес 19:28
ЦИК признала избранным кандидатом в депутаты ведущего "1+1" Дубинского 19:03
Новоизбранным депутатам проведут двухдневный тренинг в гостинице под Киевом 18:50
Нардеп Кононенко отказался от голосовой экспертизы по делу "Центрэнерго", - адвокат Лысак 18:33
Ощадбанк переизбрал предправления Пышного 18:31
больше новостей
Зарплата в $400 устраивает не всех украинцев: на какой заработок расчитывают соискатели 08:47
Магнитные бури в августе: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 06:20 Инфографика
Лунный календарь: астрологи предупредили о неблагоприятных днях в начале августа и дали советы 06:10 Инфографика
В киевском метро вслед за жетонами исчезнут "зеленые карты" 08:30
Осень начнется с заморозков летом: народные синоптики и климатологи дали прогноз на август 06:00
больше новостей
ГБР завело на Порошенко и Гонтареву новое дело, по которому могут конфисковать все их имущество, - Портнов 09:55
Порошенко с семьей улетел в Дубай, - СМИ 08:22
Суд обязал ГБР открыть дело в отношении Парубия из-за выборов 14:32
Зарплата в $400 устраивает не всех украинцев: на какой заработок расчитывают соискатели 08:47
Участники АТО-переселенцы за законодательное урегулирование вопросов местного самоуправления на оккупированных территориях 13:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok