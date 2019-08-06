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06 августа 2019, вторник, 10:00 357
Финансы 2019-08-06T10:00:26+03:00
Українські Новини
Доллар и евро стремительно растут: курс наличных валют на 6 августа

Доллар и евро стремительно растут: курс наличных валют на 6 августа

Валюта. Фото: belprauda.org
Валюта. Фото: belprauda.org

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 5 августа на 7,13 коп. до 25,8697 UAH/USD, курс покупки - на 4,19 коп. до 25,4819 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 18,6 коп. до 28,3697 UAH/EUR, курс продажи повысился на 19,97 коп. до 28,9513 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 25,4819 25,8697 28,3697 28,9513 3,61 4,07
Максимальный 25,6500 26,0000 28,6100 29,2000 3,90 5,00
Минимальный 25,0000 25,7000 28,0000 28,8000 3,00 3,90

Напомним, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 августа, на 19,73 коп. до 25,7350 UAH/USD.

Тем временем, согласно прогнозу экспертов, доллар продолжит расти. 

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