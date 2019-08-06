Доллар и евро стремительно растут: курс наличных валют на 6 августа

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 5 августа на 7,13 коп. до 25,8697 UAH\/USD, курс покупки - на 4,19 коп. до 25,4819 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 18,6 коп. до 28,3697 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 19,97 коп. до 28,9513 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,4819\r\n25,8697\r\n28,3697\r\n28,9513\r\n3,61\r\n4,07\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,6500\r\n26,0000\r\n28,6100\r\n29,2000\r\n3,90\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,0000\r\n25,7000\r\n28,0000\r\n28,8000\r\n3,00\r\n3,90\r\n\r\n\r\n\r\nНапомним, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 августа, на 19,73 коп. до 25,7350 UAH\/USD.\r\nТем временем, согласно прогнозу экспертов, доллар продолжит расти.