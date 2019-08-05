Российский рубль продолжает дешеветь в обменниках Киева

В понедельник, 5 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 2 августа, упал на 2 копейки и составил 3,52 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи упал на 2 копейки и составил 4,07 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 5 августа:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,52 4,07 Максимальный 3,86 5,00 Минимальный 2,50 3,90

Как сообщали Українські Новини, евро и доллар резко подорожали в начале рабочей недели. По курсу НБУ, гривна снова обвалилась на 18 копеек.

Тем временем за прошлую неделю курс доллара за неделю просел, а евро - обвалился. Также гривна идет на укрепление - НБУ установил курс к 50 иностранным валютам до вторника, а банкиры рассказали, когда подорожает валюта.

Кроме того, Украине во втором полугодии 2019 года необходимо выплатить 67,3 млрд гривен, или 2,65 млрд долларов (по курсу Национального банка на 2 августа) по внешним долгам.