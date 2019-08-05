Российский рубль продолжает дешеветь в обменниках Киева

В понедельник, 5 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 2 августа, упал на 2 копейки и составил 3,52 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи упал на 2 копейки и составил 4,07 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в киевских обменниках на 5 августа:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n\r\n\r\n3,52\r\n\r\n\r\n4,07\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n\r\n\r\n3,86\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n3,90\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, евро и доллар резко подорожали в начале рабочей недели. По курсу НБУ, гривна снова обвалилась на 18 копеек.\r\nТем временем за прошлую неделю курс доллара за неделю просел, а евро - обвалился. Также гривна идет на укрепление - НБУ установил курс к 50 иностранным валютам до вторника, а банкиры рассказали, когда подорожает валюта.\r\nКроме того, Украине во втором полугодии 2019 года необходимо выплатить 67,3 млрд гривен, или 2,65 млрд долларов (по курсу Национального банка на 2 августа) по внешним долгам.