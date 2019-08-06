Международные резервы выросли на 1,2 млрд долларов в июле

В июле международные резервы увеличились на 5,8% до 21,8 млрд долларов после того, как в июне международные резервы увеличились до $20,6 млрд

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 августа 2019 международные резервы Украины составили 21 840,13 млн долларов (в эквиваленте).

В июле они выросли на 5,8% благодаря, прежде всего, размещению правительством еврооблигаций и покупки Национальным банком валюты на межбанковском рынке.

Динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы: благоприятная ситуация на валютном рынке ситуации вследствие роста интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ, а также сохранение положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта и умеренных объемов импорта.

Отмечается, что эти факторы обусловили существенное превышение предложения валюты над спросом и дали Нацбанку пополнить международные резервы благодаря интервенциям на межбанковском валютном рынке на общую сумму 1 271,1 млн долларов.

В частности, 405,2 млн долларов было куплено во время осуществления интервенций по выбору лучшего курса и 865,9 млн долларов - по единому курсу.

Интервенций по продаже валюты Национальный банк в течение месяца не проводил.

Во-вторых, операции правительства по управлению государственным долгом.

Так, в июле поступления от размещения ОВГЗ, номинированных в валюте, составили 1 005,6 млн долларов .

Эти поступления почти полностью компенсировали платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.

В прошлом месяце такие расходы составили 1 019,0 млн долл. США (в эквиваленте), из которых 941,3 млн долларов были направлены на обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, а остальные средства - на выполнение других обязательств перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам).

В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 56,5 млн долларов (в эквиваленте).

По состоянию на 1 августа 2019 объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, чистые международные резервы с начала года выросли на 330 млн долларов.

Ранее НБУ улучшил прогноз международных резервов в 2019.