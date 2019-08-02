Банкиры рассказали, когда подорожает валюта

Банкиры прогнозируют девальвацию гривны до 26-27 UAH/USD до конца текущего года, а текущее укрепление нацвалюты связывают с повышенным спросом нерезидентов на ОВГЗ и высоким урожаем зерновых.

Об этом они сообщили Українським Новинам.

"Повышенный спрос нерезидентов на гривневые ОВГЗ – один из факторов, благодаря которому мы наблюдали укрепление курса. Гривна будет укрепляться до тех пор, пока продажи со стороны нерезидентов создают избыточное предложение валюты на рынке. Но стоит учесть и сезонные факторы. Например, экспорт урожая. Также стоит отметить, курс может «взлететь» быстрее, чем он до этого снижался, как только интерес нерезидентов к ОВГЗ начнет сокращаться", - сообщил Юрий Крохмаль, начальник отдела продаж казначейских продуктов ОТП Банка.

По его словам, традиционно, к концу лета/началу осени на валютном рынке наблюдается сезонное увеличение спроса на валюту и курс идет на повышение.

"В этом году добавился фактор иностранных инвесторов, активно покупающих гривневые ОВГЗ, из-за чего ожидаемый рост курса доллара может задержаться до тех пор, пока на рынке присутствует предложение валюты от нерезидентов. Изменение текущей ситуации стоит ожидать после снижения продаж со стороны нерезидентов и усиления сезонных факторов. Маловероятно, что курс доллара к концу третьего квартала выйдет за рамки 27,00", - подытожил банкир.

В свою очередь аналитики Идея Банка также подтвердили, что основной причиной укрепления гривны на протяжении последних нескольких недель является активная покупка нерезидентами ОВГЗ.

"На укрепление гривны также влияют хороший урожай и цена на продукцию металлургов. По нашим прогнозам, в августе-сентябре курс будет находиться в пределах 24,50-25,50 гривен за доллар. Дальнейшее укрепление гривны ставит под угрозу выполнение бюджета страны. До конца года мы ожидаем курс на уровне 26-27 гривен за доллар", - прокомментировали в Идея Банке.

Как сообщали Українські Новини, с начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 8,37% с 27,72 UAH/USD до 25,40 UAH/USD.

Украине во втором полугодии 2019 года необходимо выплатить 67,3 млрд гривен, или 2,65 млрд долларов (по курсу Национального банка на 2 августа) по внешним долгам.

Монетарный комитет Национального банка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются в то время, как кредитные риски увеличились и продолжат расти.