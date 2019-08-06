В Покровске нашли заполненные бюллетени со скандального округа №50 под Донецком

Сотрудники Национальной полиции расследуют факт обнаружения вечером 5 августа в подъезде дома в Покровске заполненных бюллетеней с внеочередных выборов депутатов Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область), дя подсчета голосов в котором члены ЦИК со спецназом летали на участок.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области, передают Українськi Новини.\r\nПо данным ведомства, все выявленные бюллетени были заполнены сразу за трех кандидатов.\r\nСледственно-оперативная группа задокументировала факт и в присутствии понятых изъяла бюллетени.\r\nДосудебное расследование начато по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.158 Уголовного кодекса (Незаконная передача другому лицу избирательного бюллетеня избирателем).\r\nНапомним, что члены ЦИК на самолете МВД со спецназом полетели в скандальный округ под Донецком и провели подсчет голосов. \r\nЦИК признал избранным народным депутатом выдвиженца партии "Оппозиционный блок", Покровского городского главу Руслана Требушкина.\r\nРанее ЦИК подсчитал 100% бюллетеней: в Раду проходят пять партий, приняты оригиналы протоколов от всех 199 окружкомов. Офис Президента прогнозирует, что новая Рада начнет свою работу не раньше сентября. А руководитель парламентских и избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская прогнозировала пересчет голосов в 5 избирательных округах.\r\n \r\n