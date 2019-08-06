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06 августа 2019, вторник, 12:14 95
Силовые структуры 2019-08-06T14:00:03+03:00
Українські Новини
В Покровске нашли заполненные бюллетени со скандального округа №50 под Донецком

В Покровске нашли заполненные бюллетени со скандального округа №50 под Донецком

Сотрудники Национальной полиции расследуют факт обнаружения вечером 5 августа в подъезде дома в Покровске заполненных бюллетеней с внеочередных выборов депутатов Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область), дя подсчета голосов в котором члены ЦИК со спецназом летали на участок.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, все выявленные бюллетени были заполнены сразу за трех кандидатов.

Следственно-оперативная группа задокументировала факт и в присутствии понятых изъяла бюллетени.

Досудебное расследование начато по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.158 Уголовного кодекса (Незаконная передача другому лицу избирательного бюллетеня избирателем).

Напомним, что члены ЦИК на самолете МВД со спецназом полетели в скандальный округ под Донецком и провели подсчет голосов. 

ЦИК признал избранным народным депутатом выдвиженца партии "Оппозиционный блок", Покровского городского главу Руслана Требушкина.

Ранее ЦИК подсчитал 100% бюллетеней: в Раду проходят пять партий, приняты оригиналы протоколов от всех 199 окружкомов. Офис Президента прогнозирует, что новая Рада начнет свою работу не раньше сентября. А руководитель парламентских и избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская прогнозировала пересчет голосов в 5 избирательных округах.

 

 

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