Евро и доллар резко подорожали в начале рабочей недели: курс валют

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 2 августа на 17,24 коп. до 25,7439 UAH/USD, курс покупки - на 16,85 коп. до 25,3706 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 28,92 коп. до 28,0900 UAH/EUR, курс продажи повысился на 26 коп. до 28,6488 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,3706 25,7439 28,0900 28,6488 3,52 4,07 Максимальный 25,5500 25,9000 28,3700 28,9000 3,86 5,00 Минимальный 25,1000 25,6000 27,8000 28,4000 2,50 3,90

Как сообщали Українські Новини, гривна снова обвалилась на 18 копеек. Также гривна к доллару показала лучший результат роста в мире.

Кроме того, курс доллара за неделю просел, а евро - обвалился.

Тем временем гривна идет на укрепление - НБУ установил курс к 50 иностранным валютам до вторника, а банкиры рассказали, когда подорожает валюта.

Украине во втором полугодии 2019 года необходимо выплатить 67,3 млрд гривен, или 2,65 млрд долларов (по курсу Национального банка на 2 августа) по внешним долгам.