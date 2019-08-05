Евро и доллар резко подорожали в начале рабочей недели: курс валют

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 2 августа на 17,24 коп. до 25,7439 UAH\/USD, курс покупки - на 16,85 коп. до 25,3706 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 28,92 коп. до 28,0900 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 26 коп. до 28,6488 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,3706\r\n25,7439\r\n28,0900\r\n28,6488\r\n3,52\r\n4,07\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,5500\r\n25,9000\r\n28,3700\r\n28,9000\r\n3,86\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,1000\r\n25,6000\r\n27,8000\r\n28,4000\r\n2,50\r\n3,90\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна снова обвалилась на 18 копеек. Также гривна к доллару показала лучший результат роста в мире.\r\nКроме того, курс доллара за неделю просел, а евро - обвалился. \r\nТем временем гривна идет на укрепление - НБУ установил курс к 50 иностранным валютам до вторника, а банкиры рассказали, когда подорожает валюта.\r\nУкраине во втором полугодии 2019 года необходимо выплатить 67,3 млрд гривен, или 2,65 млрд долларов (по курсу Национального банка на 2 августа) по внешним долгам.