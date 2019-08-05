Гривна снова обвалилась на 18 копеек: официальный курс валют на понедельник

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 августа, на 18,78 коп. до 25,5377 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2-4 августа, на 32,91 коп. до 25,3499 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3099,5226 100 долларов США 2553,7711 100 швейцарских франков 2594,6557 1000 иен 239,2020 10 российских рублей 3,9506 100 евро 2836,2182

Как сообщали Українські Новини, гривна идет на укрепление: НБУ установил курс к 50 иностранным валютам до вторника.

Тем временем гривна на межбанке снова обвалилась почти на 20 копеек.