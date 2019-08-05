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05 августа 2019, понедельник, 06:00 596
Экономика 2019-08-05T06:00:03+03:00
Українські Новини
Гривна снова обвалилась на 18 копеек: официальный курс валют на понедельник

Гривна снова обвалилась на 18 копеек: официальный курс валют на понедельник

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 августа, на 18,78 коп. до 25,5377 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2-4 августа, на 32,91 коп. до 25,3499 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3099,5226
100 долларов США 2553,7711
100 швейцарских франков 2594,6557
1000 иен 239,2020
10 российских рублей 3,9506
100 евро 2836,2182

Как сообщали Українські Новини, гривна идет на укрепление: НБУ установил курс к 50 иностранным валютам до вторника.

Тем временем гривна на межбанке снова обвалилась почти на 20 копеек.

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