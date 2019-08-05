Гривна снова обвалилась на 18 копеек: официальный курс валют на понедельник

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 августа, на 18,78 коп. до 25,5377 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2-4 августа, на 32,91 коп. до 25,3499 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3099,5226\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2553,7711\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2594,6557\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n239,2020\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,9506\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2836,2182\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна идет на укрепление: НБУ установил курс к 50 иностранным валютам до вторника.\r\nТем временем гривна на межбанке снова обвалилась почти на 20 копеек.