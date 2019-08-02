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02 августа 2019, пятница, 10:46 161
Финансы 2019-08-02T10:47:08+03:00
Українські Новини
Перед выходными рубль подешевел в киевских обменниках

Перед выходными рубль подешевел в киевских обменниках

В пятницу, 2 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 1 августа, упал на 2 копейки и составил 3,54 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи остался без и составил 4,09 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 2 августа:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,54 4,09
Максимальный 3,90 5,00
Минимальный 2,50 3,90

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2-4 августа, на 32,91 коп. до 25,3499 UAH/USD.

1 августа курс доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 31 июля на 14,37 коп. до 25,3088 UAH/USD, курс покупки - на 16,61 коп. до 24,9506 UAH/USD.

Тем временем, доллар может вырасти: финансисты сделали прогноз курса валют на осень.

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