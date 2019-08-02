Перед выходными рубль подешевел в киевских обменниках

В пятницу, 2 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 1 августа, упал на 2 копейки и составил 3,54 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи остался без и составил 4,09 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в киевских обменниках на 2 августа:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,54\r\n4,09\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,90\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n3,90\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2-4 августа, на 32,91 коп. до 25,3499 UAH\/USD.\r\n1 августа курс доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 31 июля на 14,37 коп. до 25,3088 UAH\/USD, курс покупки - на 16,61 коп. до 24,9506 UAH\/USD.\r\nТем временем, доллар может вырасти: финансисты сделали прогноз курса валют на осень.