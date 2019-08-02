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02 августа 2019, пятница, 09:05 78
Финансы 2019-08-02T09:09:08+03:00
Українські Новини
Украине до конца года надо выплатить $2,7 млрд по внешним долгам

Украине до конца года надо выплатить $2,7 млрд по внешним долгам

Украине во втором полугодии 2019 года необходимо выплатить 67,3 млрд гривен, или 2,65 млрд долларов (по курсу Национального банка на 2 августа) по внешним долгам.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передают Українські Новини.

При этом в 3-м квартале по внешнему долгу необходимо выплатить 57,07 млрд гривен (около 2,25 млрд долларов), а в 4-м квартале – 10,19 млрд гривен (около 0,4 млрд долларов).

По внутренним долгам Украине необходимо выплатить в 3-м квартале 70,47 млрд гривен, в 4-м квартале – 73,64 млрд гривен.

В 2020 году Украине необходимо выплатить по внешним долгам 166,48 млрд гривен или 6,55 млрд долларов (по курсу НБУ), по внутренним – 199,56 млрд гривен.

Согласно данным на сайте МВФ, в августе Украина должна выплатить фонду более 66 млн СПЗ (спецправа заимствования), в сентябре – 410 млн СПЗ, в ноябре – 66 млн СПЗ.

Курс НБУ по СПЗ на 2 августа составляет 3471,9971 гривен за 100 СПЗ.

При этом 1 сентября Украина должна выплатить почти 0,5 млрд долларов по реструктуризированным еврооблигациям.

Как сообщали Українські Новини, Монетарный комитет Национального банка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются в то время, как кредитные риски увеличились и продолжат расти.

Национальный банк сохранил прогноз инфляции на 2019-2021 годы и улучшил оценку роста экономики.

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