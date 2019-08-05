Російський рубль продовжує дешевшати в обмінниках Києва

У понеділок, 5 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 2 серпня, впав на 2 копійки і склав 3,52 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу впав на 2 копійки і склав 4,07 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 5 серпня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,52 4,07 Максимальний 3,86 5,00 Мінімальний 2,50 3,90

Як повідомляли Українські Новини, євро і долар різко подорожчали на початку робочого тижня. За курсом НБУ, гривня знову обвалилася на 18 копійок.

Тим часом за минулий тиждень курс долара за тиждень просів, а євро - обвалився. Також гривня йде на зміцнення - НБУ встановив курс до 50 іноземних валют до вівторка, а банкіри розповіли, коли подорожчає валюта.

Крім того, Україні у другому півріччі 2019 року необхідно виплатити 67,3 млрд гривень, або 2,65 млрд доларів (за курсом Національного банку на 2 серпня) за зовнішніми боргами.