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05 серпня 2019, понеділок, 10:46 21
Фінанси 2019-08-05T12:00:02+03:00
Українські Новини
Російський рубль продовжує дешевшати в обмінниках Києва

Російський рубль продовжує дешевшати в обмінниках Києва

Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У понеділок, 5 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 2 серпня, впав на 2 копійки і склав 3,52 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу впав на 2 копійки і склав 4,07 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 5 серпня:

 

10 російських рублів

 

Купівля

Продаж

Середній

3,52

4,07

Максимальний

3,86

5,00

Мінімальний

2,50

3,90

Як повідомляли Українські Новини, євро і долар різко подорожчали на початку робочого тижня. За курсом НБУ, гривня знову обвалилася на 18 копійок.

Тим часом за минулий тиждень курс долара за тиждень просів, а євро - обвалився. Також гривня йде на зміцнення - НБУ встановив курс до 50 іноземних валют до вівторка, а банкіри розповіли, коли подорожчає валюта.

Крім того, Україні у другому півріччі 2019 року необхідно виплатити 67,3 млрд гривень, або 2,65 млрд доларів (за курсом Національного банку на 2 серпня) за зовнішніми боргами.

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