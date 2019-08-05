Російський рубль продовжує дешевшати в обмінниках Києва

У понеділок, 5 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 2 серпня, впав на 2 копійки і склав 3,52 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу впав на 2 копійки і склав 4,07 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в київських обмінниках на 5 серпня:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nКупівля\r\n\r\n\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n\r\n\r\n3,52\r\n\r\n\r\n4,07\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n\r\n\r\n3,86\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n3,90\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, євро і долар різко подорожчали на початку робочого тижня. За курсом НБУ, гривня знову обвалилася на 18 копійок.\r\nТим часом за минулий тиждень курс долара за тиждень просів, а євро - обвалився. Також гривня йде на зміцнення - НБУ встановив курс до 50 іноземних валют до вівторка, а банкіри розповіли, коли подорожчає валюта.\r\nКрім того, Україні у другому півріччі 2019 року необхідно виплатити 67,3 млрд гривень, або 2,65 млрд доларів (за курсом Національного банку на 2 серпня) за зовнішніми боргами.