Євро і долар різко подорожчали на початку робочого тижня: курс валют

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 2 серпня на 17,24 коп. до 25,7439 UAH\/USD, курс купівлі - на 16,85 коп. до 25,3706 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 28,92 коп. до 28,0900 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 26 коп. до 28,6488 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,3706\r\n25,7439\r\n28,0900\r\n28,6488\r\n3,52\r\n4,07\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,5500\r\n25,9000\r\n28,3700\r\n28,9000\r\n3,86\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,1000\r\n25,6000\r\n27,8000\r\n28,4000\r\n2,50\r\n3,90\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня знову обвалилася на 18 копійок. Також гривня до долара показала найкращий результат зростання у світі.\r\nКрім того, курс долара за тиждень просів, а євро - обвалився. \r\nТим часом гривня йде на зміцнення - НБУ встановив курс до 50 іноземних валют до вівторка, а банкіри розповіли, коли подорожчає валюта.\r\nУкраїні у другому півріччі 2019 року необхідно виплатити 67,3 млрд гривень, або 2,65 млрд доларів (за курсом Національного банку на 2 серпня) за зовнішніми боргами.