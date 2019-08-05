Євро і долар різко подорожчали на початку робочого тижня: курс валют

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 2 серпня на 17,24 коп. до 25,7439 UAH/USD, курс купівлі - на 16,85 коп. до 25,3706 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 28,92 коп. до 28,0900 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 26 коп. до 28,6488 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,3706 25,7439 28,0900 28,6488 3,52 4,07 Максимальний 25,5500 25,9000 28,3700 28,9000 3,86 5,00 Мінімальний 25,1000 25,6000 27,8000 28,4000 2,50 3,90

Як повідомляли Українські Новини, гривня знову обвалилася на 18 копійок. Також гривня до долара показала найкращий результат зростання у світі.

Крім того, курс долара за тиждень просів, а євро - обвалився.

Тим часом гривня йде на зміцнення - НБУ встановив курс до 50 іноземних валют до вівторка, а банкіри розповіли, коли подорожчає валюта.

Україні у другому півріччі 2019 року необхідно виплатити 67,3 млрд гривень, або 2,65 млрд доларів (за курсом Національного банку на 2 серпня) за зовнішніми боргами.