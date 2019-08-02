Курс доллара и евро в обменниках взлетел

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 01 августа на 22 коп. до 25,5479 UAH/USD, курс покупки - на 18,29 коп. до 25,1597 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 16,99 коп. до 27,8052 UAH/EUR, курс продажи повысился на 17,8 коп. до 28,3652 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,1597 25,5479 27,8052 28,3652 3,54 4,09 Максимальный 25,3600 25,7000 28,0800 28,7000 3,92 5,00 Минимальный 24,5000 25,4300 27,0000 28,1500 2,50 3,92

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2-4 августа, на 32,91 коп. до 25,3499 UAH/USD.

1 августа курс доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 31 июля на 14,37 коп. до 25,3088 UAH/USD, курс покупки - на 16,61 коп. до 24,9506 UAH/USD.

Тем временем, доллар может вырасти: финансисты сделали прогноз курса валют на осень.