Курс доллара и евро в обменниках взлетел

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 01 августа на 22 коп. до 25,5479 UAH\/USD, курс покупки - на 18,29 коп. до 25,1597 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 16,99 коп. до 27,8052 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 17,8 коп. до 28,3652 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,1597\r\n25,5479\r\n27,8052\r\n28,3652\r\n3,54\r\n4,09\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,3600\r\n25,7000\r\n28,0800\r\n28,7000\r\n3,92\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,5000\r\n25,4300\r\n27,0000\r\n28,1500\r\n2,50\r\n3,92\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2-4 августа, на 32,91 коп. до 25,3499 UAH\/USD.\r\n1 августа курс доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 31 июля на 14,37 коп. до 25,3088 UAH\/USD, курс покупки - на 16,61 коп. до 24,9506 UAH\/USD.\r\nТем временем, доллар может вырасти: финансисты сделали прогноз курса валют на осень.