Гривна к доллару показал лучший результат роста в мире

Гривна с начала 2019 года укрепилась к американскому доллару на 9,1%, что является лучшим результатом среди мировых валют.

Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на данные Reuters.

В топ-укрепляющихся валют вошли также российский рубль, который вырос к доллару на 8,3%, египетский фунт - на 8% и тайский бат (4,9%).

Как сообщали Українські Ноивни, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны с 29 июля по 5 августа.

Ранее банкиры рассказали, когда подорожает валюта.

В пятницу, 3 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 01 августа на 22 коп. до 25,5479 UAH/USD, курс покупки - на 18,29 коп. до 25,1597 UAH/USD.

Тем временем Украине во втором полугодии 2019 года необходимо выплатить 67,3 млрд гривен, или 2,65 млрд долларов (по курсу Национального банка на 2 августа) по внешним долгам.

Монетарный комитет Национального банка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняютсяв то время, как кредитные риски увеличились и продолжат расти.