Гривна к доллару показал лучший результат роста в мире

Гривна с начала 2019 года укрепилась к американскому доллару на 9,1%, что является лучшим результатом среди мировых валют.\r\nОб этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на данные Reuters.\r\nВ топ-укрепляющихся валют вошли также российский рубль, который вырос к доллару на 8,3%, египетский фунт - на 8% и тайский бат (4,9%).\r\n\r\nКак сообщали Українські Ноивни, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны с 29 июля по 5 августа.\r\nРанее банкиры рассказали, когда подорожает валюта.\r\nВ пятницу, 3 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 01 августа на 22 коп. до 25,5479 UAH\/USD, курс покупки - на 18,29 коп. до 25,1597 UAH\/USD.\r\nТем временем Украине во втором полугодии 2019 года необходимо выплатить 67,3 млрд гривен, или 2,65 млрд долларов (по курсу Национального банка на 2 августа) по внешним долгам.\r\nМонетарный комитет Национального банка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняютсяв то время, как кредитные риски увеличились и продолжат расти.